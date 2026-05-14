Dodávka začala na silnici číslo 0443 hořet okolo deváté hodiny. Řidič z vozu sám vystoupil a nic se mu nestalo.
„Auto jsme rychle uhasili útočným proudem, postarali jsme se o uniklé provozní kapaliny, které jsme zasypali sorbentem,“ popsala pro iDNES.cz zásah přivolaných hasičů jejich mluvčí Lucie Balážová.
Komunikace byla při zásahu kompletně uzavřena, před desátou hodinou ranní už byl provoz obnoven. „Asistovali jsme odtahové službě a zajistili jsme úklid vozovky,“ podotkla Balážová.
„Dle našeho vyšetřovatele byla příčinou požáru technická závada a škoda vyšplhá k více než půl milionu korun. Zasahovala profi jednotka ze stanice Zábřeh a JSDH Postřelmov,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů.