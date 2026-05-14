Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dodávku na silnici v mžiku zachvátily plameny, škoda přesáhla půl milionu

Autor:
  10:13
Stačila nepatrná technická závada, aby se život řidiče dodávky dostal do ohrožení. Hasiči zasahovali ve čtvrtek ráno u požáru vozidla u Postřelmova na Šumpersku. Dodávka začala zničehonic hořet v motorové části a plameny během okamžiku zachvátily celé auto. Incident se obešel bez zranění.
Fotogalerie4

Požár dodávky u Postřelmova na Šumpersku (14. května 2026) | foto: HZS Olomouc

Dodávka začala na silnici číslo 0443 hořet okolo deváté hodiny. Řidič z vozu sám vystoupil a nic se mu nestalo.

„Auto jsme rychle uhasili útočným proudem, postarali jsme se o uniklé provozní kapaliny, které jsme zasypali sorbentem,“ popsala pro iDNES.cz zásah přivolaných hasičů jejich mluvčí Lucie Balážová.

Požár dodávky u Postřelmova na Šumpersku (14. května 2026)
Požár dodávky u Postřelmova na Šumpersku (14. května 2026)
Požár dodávky u Postřelmova na Šumpersku (14. května 2026)
Požár dodávky u Postřelmova na Šumpersku (14. května 2026)
4 fotografie

Komunikace byla při zásahu kompletně uzavřena, před desátou hodinou ranní už byl provoz obnoven. „Asistovali jsme odtahové službě a zajistili jsme úklid vozovky,“ podotkla Balážová.

„Dle našeho vyšetřovatele byla příčinou požáru technická závada a škoda vyšplhá k více než půl milionu korun. Zasahovala profi jednotka ze stanice Zábřeh a JSDH Postřelmov,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jako v devadesátkách. Hlídku překvapila stará policejní škodovka, měla i majáky

Bizarní případ řeší prostějovští policisté. Zastavili staré „policejní“ auto,...

Zastavit při dopravní kontrole auto? Pro policistu běžná věc. Ale zastavovat policejní auto, to už je docela něco jiného. Přesně taková situace se ovšem stala v úterý večer v obci Kelčice na...

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

SPD je dno společnosti, které Babiš vytáhl do čela státu, kritizuje Tomáš Halík

Premium
Kněz Tomáš Halík před zaplněnou aulou Filozofické fakulty Univerzity Palackého...

Spiritualitu a politickou kulturu rozebíral populární katolický kněz a teolog Tomáš Halík na středeční přednášce v Olomouci. Při svém výkladu se dotkl i aktuálních témat jako sudetoněmeckého sjezdu v...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Dodávku na silnici v mžiku zachvátily plameny, škoda přesáhla půl milionu

Požár dodávky u Postřelmova na Šumpersku (14. května 2026)

Stačila nepatrná technická závada, aby se život řidiče dodávky dostal do ohrožení. Hasiči zasahovali ve čtvrtek ráno u požáru vozidla u Postřelmova na Šumpersku. Dodávka začala zničehonic hořet v...

14. května 2026  10:13

Repríza 25 let starého finále, Ulihrach znovu vyzve Nováka: Hecovačky nejsou

Bohdan Ulihrach na tiskové konferenci k challengeru v Prostějově, kde odehraje...

Po 25 letech uvidí prostějovský challenger, největší mužský tenisový turnaj v Česku, další utkání mezi Bohdanem Ulihrachem a Jiřím Novákem. Finalisté ročníku 2001 před letošním soubojem o titul,...

13. května 2026  17:49

Ovce s jedem jako návnada na krkavce. Případů „ptačí kriminality“ přibývá

Premium
Luňák červený se stal obětí pytláků.

Mrtví vlci na Jesenicku, u nichž pitva prokázala přítomnost zakázaného karbofuranu, ovce naditá jedem jako návnada na krkavce, otrávení i zastřelení orli mořští či desítky zmasakrovaných dravců na...

13. května 2026  16:58

Poslední zápas sezony jako dárek. Sigma nabízí na duel s Karvinou vstupenky zdarma

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Fotbalová Sigma se rozhodla pro nevšední krok. V sobotu 23. května odehraje na domácím stadionu od 14 hodin poslední zápas sezony. Ve finálové odvetě play off nadstavbové skupiny o sedmé místo Chance...

13. května 2026  15:04

Koťata ohroženého levharta už začínají žužlat maso. Zůstala dvě, každé je jiné

Levhartí koťata se mají čile k světu

Mláďata vzácného levharta mandžuského se už pouštějí do zkoumání svého výběhu v olomoucké zoo. Koťata narozená v březnu se vyvíjejí zdárně, k mateřskému mléku se začínají seznamovat i s masem. Zatím...

13. května 2026  14:31

Vyhlídky, mauzoleum i bývalá historická banka. Muzejní noc otvírá netradiční místa

V olomoucké základní škole Komenium restaurátoři pokračují v obnově výzdoby...

Historická budova bývalé banky se secesní výzdobou, pohledy na město ze zpřístupněných vyhlídek, otevřené pevnůstky, galerie i muzea. V pátek 15. května v krajském městě vypukne populární Olomoucká...

13. května 2026  13:02

Syn bodl otce loveckým nožem do zad, potom sám zavolal policii

Ilustrační snímek

Krajští policisté od soboty vyšetřují násilný útok mezi členy jedné rodiny, který se stal v bytě v Šumperku. Šestadvacetiletý muž zaútočil po hádce na svého o více než 50 let staršího otce nožem....

13. května 2026  11:10

Revoluční metoda: vědci pomocí světla a levného prášku čistí vodu od antibiotik

Profesor Petr Praus z Ostravské univerzity vedl tým vědců, který objevil...

Tým vědců z Ostravy a Olomouce představil inovativní metodu, která by mohla významně zvýšit čistotu vod v českých řekách. Pomocí snadno dostupného grafitického nitridu uhlíku a viditelného světla...

13. května 2026  6:16

Minifoťáček sloužil StB, učaroval i princezně. Legendární Mikroma slaví 80 let

Premium
Foťáček Mikroma proslavil přerovskou Meoptu.

Symbol československého technického umu ze druhé poloviny 40. let minulého století, který dokázal konkurovat světovým značkám a zároveň se vešel do kapsy u saka? Nepochybně miniaturní fotoaparát...

12. května 2026

Betonové koryto může ohrozit chráněné živočichy, kritici chtějí přerušení stavby

V oblouku Řeky Bečvy u Prosenic začala v březnu 2026 stavba záchytného profilu...

Nedbalost úředníků ohrozila vzácné a chráněné živočichy na řece Bečvě, kde má u Prosenic vzniknout betonová stavba proti velké vodě. S odkazem na ochránce přírody to tvrdí senátorka za Přerovsko...

12. května 2026  16:02

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

11. května 2026  10:46,  aktualizováno  12. 5.

OBRAZEM: Každá je originál. Podívejte se na unikátní sbírku krojovaných panenek

Výstava krojovaných panenek v Muzeu a galerii v Prostějově

Historicky přesné kroje na panenkách mohou nyní obdivovat návštěvníci Muzea a galerie v Prostějově. Celkem 150 exponátů z 15 různých etnografických regionů jsou díla Marie Žilové a Evy Jurmanové z...

12. května 2026  12:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.