Námětem jsou zvířata a rostliny typické pro Jeseníky, konkrétně čolek karpatský a sklenobýl bezlistý, hvězdnice alpská a perleťovec stříbrný, sasanka narcisokvětá a kopyšník tmavý, sokol stěhovavý a zvonek jesenický.
„Jeseníky, klenot severní Moravy, jsou spolu s Krkonošemi jediným pohořím, jehož vrcholky přesahují horní hranici lesa a vytváří takzvané horské hole – nejcennější bezlesé partie s výskytem raritních druhů rostlin a živočichů, na které se aršík zaměřuje. Především jsou to Petrovy kameny, vrchol Pradědu a nejznámější botanická lokalita Velká Kotlina. Pohled na tyto lokality tvoří pozadí pro vyobrazené vzácné rostliny a živočichy,“ popsal mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
V horní části je zachycen letící sokol stěhovavý. Jeseníky jsou místem s největším počtem hnízdících párů tohoto dravce. V nejvyšším pásmu se nachází také prameniště potoků. Potoky v Jeseníkách tvoří největší množství vodopádů ve srovnání s ostatními CHKO. I proto je jeden z potoků zobrazen v dolní části aršíku.