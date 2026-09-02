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Sokol, čolek, unikátní příroda. Jeseníky jsou motivem nových poštovních známek

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  12:32

Nové poštovní známky vyobrazují přírodu a zvířata z Jeseníků. (2. září 2026) | foto: Česká pošta

Malebná jesenická příroda se stala motivem nových poštovních známek. Zvířata a rostliny z Jeseníků budou na známkách, které Česká pošta uvedla do prodeje ve středu. Autorem výtvarného námětu jsou Libuše a Jaromír Knotkovi. Aršík čtyř známek s názvem „Ochrana přírody: CHKO Jeseníky“ vychází v nákladu 26 tisíc kusů a jeho cena je 142 korun. K dostání bude nejen pro filatelisty na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.

Námětem jsou zvířata a rostliny typické pro Jeseníky, konkrétně čolek karpatský a sklenobýl bezlistý, hvězdnice alpská a perleťovec stříbrný, sasanka narcisokvětá a kopyšník tmavý, sokol stěhovavý a zvonek jesenický.

Nové poštovní známky vyobrazují přírodu a zvířata z Jeseníků. (2. září 2026)

„Jeseníky, klenot severní Moravy, jsou spolu s Krkonošemi jediným pohořím, jehož vrcholky přesahují horní hranici lesa a vytváří takzvané horské hole – nejcennější bezlesé partie s výskytem raritních druhů rostlin a živočichů, na které se aršík zaměřuje. Především jsou to Petrovy kameny, vrchol Pradědu a nejznámější botanická lokalita Velká Kotlina. Pohled na tyto lokality tvoří pozadí pro vyobrazené vzácné rostliny a živočichy,“ popsal mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

V horní části je zachycen letící sokol stěhovavý. Jeseníky jsou místem s největším počtem hnízdících párů tohoto dravce. V nejvyšším pásmu se nachází také prameniště potoků. Potoky v Jeseníkách tvoří největší množství vodopádů ve srovnání s ostatními CHKO. I proto je jeden z potoků zobrazen v dolní části aršíku.

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