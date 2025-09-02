Moderní novorozenecké oddělení je vybaveno špičkovou technologií včetně centrálního monitoringu vitálních funkcí a přístrojů umožňujících neinvazivní dechovou podporu.
„Prostředí, které jsme v naší rekonstruované porodnici pro maminky připravili, patří mezi nejlepší v republice. Náš cíl byl, aby se i přes špičkové odborné a přístrojové vybavení cítily rodičky a jejich blízcí v klidu a nerušeně se mohli soustředit na to nejdůležitější,“ řekl Kazimír Kovář, ředitel Nemocnice AGEL Šternberk.
Mezi hlavní novinky patří dva rodinné pokoje apartmánového typu na oddělení šestinedělí s nábytkem hotelového standardu.
„Rodinné pokoje jsou jedním z nových trendů v péči o rodičky. Jde o to vytvořit při porodu a v období těsně po něm prostředí, které co nejvíce připomíná domov, a to nejen přítomností doprovodu, ale klidně i staršího dítěte,“ vysvětlil primář gynekologicko-porodnického oddělení Tomáš Látal důvod proměny šternberské porodnice.
Hotel však nepřipomínají jen apartmány, ale také široká nabídka služeb od kosmetického balíčku, ručníku, županu až po pestrou stravu, která je maminkám neustále k dispozici.
Gauč, vana, závěsy
Každý ze tří porodních boxů nově nabízí rodičkám jiné možnosti – první je vybaven porodním gaučem pro vertikální polohy, druhý má zařízení Combitrack se závěsy podporující přirozený porod a třetí disponuje porodní vanou pro bezpečný porod do vody.
„Na využití porodní vany se obzvlášť těšíme. Personál porodního sálu je nejen proškolen a díky porodnímu bazénku má i praktické zkušenosti s porody do vody,“ prozradil primář Látal.
Rodičkám je k dispozici také porodní stolička s vaginální napářkou, aromaterapie či tlumená hudba.
Moderní novorozenecké oddělení zajišťuje komplexní péči o děti narozené již od 34. týdne těhotenství.
„Naším mottem je individuální přístup k potřebám novorozenců a maminek. Respektujeme jejich přání, ale současně poskytujeme péči v souladu s nejnovějšími lékařskými poznatky. Maminky oceňují, že vyšetření i edukace probíhají v jejich přítomnosti a že o dítě je postaráno citlivě a s maximálním ohledem na jeho komfort,“ zdůraznila primářka novorozeneckého oddělení Hana Zedníčková Škodová.
Za rekonstrukce porodnice získala nejmodernější přístroje, které umožňují neinvazivní dechovou podporu při protrahované poporodní adaptaci.
„Díky tomu eliminujeme překlady do perinatologického centra. Dále máme nově k dispozici centrální monitoring vitálních funkcí, který zajišťuje bezpečnost miminka v průběhu bondingu a též v případě nutnosti monitoring vitálních funkcí dítěte v plném režimu rooming-in,“ uvedla primářka.
Individuální přístup
Rekonstrukce přeměnila šternberské gynekologicko-porodnické a novorozenecké oddělení ve vzorovou porodnici projektu
Rodinné porodnice AGEL, jehož cílem je propojení rodinné atmosféry a individuálního přístupu ke klientkám a novorozencům.
„Filozofií našich porodnic je, že maminka, miminko a jejich rodina jsou vždy na prvním místě. Chceme, aby každá žena měla možnost prožít tento jedinečný okamžik v prostředí, které podporuje její přání a potřeby,“ upřesnila Katarína Bučková, místopředsedkyně představenstva AGEL Středomoravské nemocniční, pod kterou šternberská nemocnice spadá.
První reakce rodiček na nové prostředí jsou velmi pozitivní. „Rodičky oceňují nově rekonstruované prostory na oddělení šestinedělí, všímají si nové tváře a designu oddělení. Velmi využívají vydařený prostor jídelny i s koutkem pro kojení a přebalovacím pultem,“ těší primáře Látala.