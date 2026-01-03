Poražení roku 2025: Podvodník ztratil vilu i miliony, účetní kradla v obci. Stačilo! padlo

Připravili se o střechu nad hlavou a ještě skončili ve vězení. Do něj zamířila i účetní z Jindřichova, která si roky užívala dovolených i luxusu z obecních peněz. Mezi poražené se po volbách zařadilo i protisystémové hnutí Stačilo!, turisty pak mrzí neblahý osud rozhledny na Velkém Kosíři. Redakce iDNES.cz přináší souhrn poražených v Olomouckém kraji v roce 2025.
Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi měli nechat podpálit luxusní vilu a žádali pojistné plnění. Uprostřed David Crha.

Crha: Bez vily a ve vězení

Přijít si protizákonně na několik desítek milionů korun chtěl pojistným podvodem majitel luxusní vily v Moravičanech na Olomoucku David Crha. Požár po předchozí domluvě v září 2023 založil s pomocí plynových lahví jeho známý Jiří Richter.

Stejně jako jejich manželky Yvona Crhová Mitrofanová a Monika Richterová jsou od té doby ve vazbě. Krajský soud případ otevřel po dvou letech od události, vyslechl množství svědků a zjišťuje, zda v případu hrály aktivní roli i ženy, jak tvrdí obžaloba. Rozlehlou vilu postavil továrník Václav Kratochvíl na přelomu 20. a 30. let minulého století.

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání


Auto na D35 zůstalo zaklíněné ve srázu. Rodina čekala na pomoc několik hodin

Havarované auto na dálnici D35 u Olomouce. (31. prosince 2025)

Několik hodin čekala na záchranu čtyřčlenná rodina včetně dvou dětí, která havarovala s osobním autem na D35 u Olomouce. Vůz sjel ze srázu k pilíři mostu a ze silnice nebyl vidět. Nehodu svědci...

31. prosince 2025  15:56

Vysoký počet vražd, benzenová pohroma. Co podstatného přinesl končící rok 2025?

Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené...

Benzenová katastrofa, krajské volby či velkolepá modernizace elektrárny na Dlouhých stráních. Vzpomínáte na významné události roku 2025? Redakce iDNES.cz přináší přehled toho nejdůležitějšího a...

31. prosince 2025  7:59

