Poražení roku 2025: Podvodník ztratil vilu i miliony, účetní kradla v obci. Stačilo! padlo

Crha: Bez vily a ve vězení
Přijít si protizákonně na několik desítek milionů korun chtěl pojistným podvodem majitel luxusní vily v Moravičanech na Olomoucku David Crha. Požár po předchozí domluvě v září 2023 založil s pomocí plynových lahví jeho známý Jiří Richter.
Stejně jako jejich manželky Yvona Crhová Mitrofanová a Monika Richterová jsou od té doby ve vazbě. Krajský soud případ otevřel po dvou letech od události, vyslechl množství svědků a zjišťuje, zda v případu hrály aktivní roli i ženy, jak tvrdí obžaloba. Rozlehlou vilu postavil továrník Václav Kratochvíl na přelomu 20. a 30. let minulého století.
Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání