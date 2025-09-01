„Odcizené výrobky byly určené zejména pro vozidla značky Audi, BMW, Renault, Seat, Jaguar, Škoda,“ řekla mluvčí policie Miluše Zajícová. Muži jsou stíháni za krádež ve spolupachatelství.
Výrobky z podniku kradl jeden z obviněných tak, že se na tom domluvil se svým nadřízeným.
Podle kriminalistů se oba takto obohacovali minimálně od začátku roku 2023 při nočních službách. Byli zadrženi v polovině srpna.
„Oba obvinění pracovali ve skladu u stejné společnosti, mající pobočku v Mohelnici, a jeden z nich byl přímým nadřízeným druhého muže. Po vzájemné domluvě jeden z pachatelů v postavení nadřízeného umožnil druhému, aby ze skladových prostor společnosti na nočních směnách odcizoval světelnou techniku a její součásti,“ uvedla policejní mluvčí.
Odcizené věci muž odnášel a skladoval na svém pozemku a poté je různě přeprodával, a to na inzeráty, do vrakovišť nebo zájemcům za výrazně nižší ceny.
„Jeho nadřízený se potom postaral, aby dokladově ‚nic nechybělo‘. Z prodeje měli finanční zisk oba dva,“ doplnila mluvčí.
Postupně muži odcizili minimálně 330 světlometů a způsobili tak několika společnostem škodu nejméně 1,987 milionu korun.
Peníze, které prodejem odcizených věcí získali, utratili pro vlastní potřebu. Policisté při domovních prohlídkách zajistili několik stovek předních a zadních světel do vozidel a komponenty ke světlometům. Další kusy byly následně zajištěny u jednoho z odběratelů obviněné dvojice.
Případ kriminalisté vyšetřují. Jeden z obviněných byl již v minulosti odsouzen pro trestnou činnost jinou než majetkového charakteru a druhý spolupachatel má trestní rejstřík bez záznamu. Vzhledem ke způsobené škodě hrozí oběma trest od dvou do osmi let. Stíháni jsou na svobodě.
Podobný případ řešili v podniku kriminalisté také v roce 2017, kdy obvinili z rozsáhlé krádeže devět lidí. Šlo tehdy o sedm jeho zaměstnanců, jednoho odběratele a jednoho dopravce. Podle kriminalistů světlomety odcizili při expedici, kdy je nezanesli do systému, ale vyvezli z výrobního areálu. Škoda byla vyčíslena na 900 000 korun. Všichni obvinění se tehdy k činu přiznali. Ke krádeži však tehdy došlo v jeden den, podnět policii dala samotná poškozená společnost, když odcizení zjistila.