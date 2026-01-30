Muž na Prostějovsku zavraždil šavlí družku, policie ho obvinila z vraždy

Autor:
  9:45
Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže. Obviněný podle nich šavlí zavraždil osmatřicetiletou družku v obci Čelčice na Prostějovsku. Hrozí mu 10 až 18 let vězení.

Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže, který podle nich šavlí zavraždil družku. | foto: Policie ČR

Připravujeme podrobnosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Policie obvinila muže z Prostějovska za výhrůžný komentář na adresu prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Policisté obvinili osmapadesátiletého muže z nebezpečného vyhrožování. Na internetu zveřejnil výhružný komentář, který vzbuzoval obavu o zdraví či život prezidenta, uvedla policie na síti X. Muž...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko

Krkolomný terén absolvoval prezident Petr Pavel během svého turistického...

Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...

Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli....

Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi

Premium
Hnutí Duha letos vydalo kalendář se záběry velkých šelem, které zachytily...

Jako když liška vběhne do kurníku a pozabíjí všechno, co se hýbe. Tak si počínala vlčí smečka, která tento měsíc zaútočila na ovce v Maršíkově na Šumpersku. Po běsnění šelmy zůstalo přes deset...

Muž na Prostějovsku zavraždil šavlí družku, policie ho obvinila z vraždy

Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže, který podle...

Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže. Obviněný podle nich šavlí zavraždil osmatřicetiletou družku v obci Čelčice na Prostějovsku. Hrozí mu 10 až 18 let vězení.

30. ledna 2026  9:45

Jeseníky, ráj běžkařů. Kudy vedou nejlepší trasy a kde jsou nejhezčí výhledy

Běžkaři mají v Jeseníkách i v Beskydech mnoho oblíbených tras.

Terény od lehkých po velmi náročné, sjezdy i stoupání, vrstevnicové trasy, úchvatné výhledy. To vše nabízí běžkařské trasy v Jeseníkách. Redakce iDNES.cz přináší výčet těch nejoblíbenějších tras a...

30. ledna 2026  4:55

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

29. ledna 2026  14:29,  aktualizováno  16:18

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Metro.cz
Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

V olomoucké zoo se narodila dvojčata kosmanů, mláďata váží jen pár gramů

Kosman zakrslý, jenž v dospělosti váží zhruba sto gramů, má v olomoucké zoo...

Teprve loni začala zoo v Olomouci chovat kosmany zakrslé východní, tedy vůbec ty nejmenší opice na světě. Přesto se už na konci letošního ledna radují místní zoologové z nového přírůstku do rodiny -...

29. ledna 2026  13:03

Nemá ani milimetr. Olomoučtí vědci se podíleli na objevení neznámého brouka

Nově objevený brouk Badmaa na snímku z optického mikroskopu.

Mezinárodní tým vědců objevil hluboko v půdě v jihoamerickém Chile dosud neznámého brouka. Unikátnost miniaturního tvora, který měří méně než jeden milimetr, je slepý a bezkřídlý, potvrdila genetická...

29. ledna 2026  11:32

První předvolební oťukávání. Začíná boj o radnici krajské metropole Olomouce

Budova radnice na olomouckém Horním náměstí

Za méně než tři čtvrtě roku budou voliči rozhodovat, kdo by mohl zasednout na olomoucké radnici. Ačkoli komunální volby se teď mohou zdát být ve stínu sněmovního dění, strany už si volí lídry nebo...

29. ledna 2026  9:56

Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin

Zámek Velké Losiny

Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...

28. ledna 2026

Jako prázdninový dům. Ubytování pro rodiny s vážně nemocnými dětmi dostává obrysy

Vizualizace podoby exteriéru nového Domu Ronalda McDonalda, který vznikne v...

Byť daleko od domova, budou se rodiny s těžce nemocnými dětmi v olomoucké fakultní nemocnici v blízké budoucnosti moci cítit jako doma. Trávit společně čas i se svými sourozenci, jíst jídlo, které...

28. ledna 2026  17:08

Ovce živořily v hrozných podmínkách. Na statku se našly i desítky mrtvých jehňat

Ovce žily v Křelově na Olomoucku v nevyhovujících podmínkách. Většina byla...

Kauzu týrání zvířat velkého rozsahu řeší nyní Státní veterinární správa (SVS) na Olomoucku. V obci Křelov objevili inspektoři při kontrole téměř devět desítek podvyživených ovcí žijících v nevhodných...

28. ledna 2026  10:33,  aktualizováno  14:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Soud v kauze Vidkun zmírnil tresty, expolicista má místo vězení podmínku

Bývalý policejní šéf Karel Kadlec (vpravo) byl 1. října 2024 jediným...

Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty vlivnému olomouckému podnikateli Ivanu Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání...

28. ledna 2026  13:12

Zmírněte kvalifikaci nebo zastavte stíhání, žádá žalobce v kauze IT zakázek

Zleva obžalovaní Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík 28. dubna 2023 u...

Žalobce navrhl v kauze veřejných zakázek na informační systémy, v níž je obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting, mírnější právní kvalifikaci a téměř u poloviny obžalovaných také...

28. ledna 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.