Připravujeme podrobnosti.
Muž na Prostějovsku zavraždil šavlí družku, policie ho obvinila z vraždy
Policie obvinila muže z Prostějovska za výhrůžný komentář na adresu prezidenta
Policisté obvinili osmapadesátiletého muže z nebezpečného vyhrožování. Na internetu zveřejnil výhružný komentář, který vzbuzoval obavu o zdraví či život prezidenta, uvedla policie na síti X. Muž...
Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý
Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...
Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko
Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...
Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta
Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli....
Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi
Jako když liška vběhne do kurníku a pozabíjí všechno, co se hýbe. Tak si počínala vlčí smečka, která tento měsíc zaútočila na ovce v Maršíkově na Šumpersku. Po běsnění šelmy zůstalo přes deset...
Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže. Obviněný podle nich šavlí zavraždil osmatřicetiletou družku v obci Čelčice na Prostějovsku. Hrozí mu 10 až 18 let vězení.
Jeseníky, ráj běžkařů. Kudy vedou nejlepší trasy a kde jsou nejhezčí výhledy
Terény od lehkých po velmi náročné, sjezdy i stoupání, vrstevnicové trasy, úchvatné výhledy. To vše nabízí běžkařské trasy v Jeseníkách. Redakce iDNES.cz přináší výčet těch nejoblíbenějších tras a...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...
V olomoucké zoo se narodila dvojčata kosmanů, mláďata váží jen pár gramů
Teprve loni začala zoo v Olomouci chovat kosmany zakrslé východní, tedy vůbec ty nejmenší opice na světě. Přesto se už na konci letošního ledna radují místní zoologové z nového přírůstku do rodiny -...
Nemá ani milimetr. Olomoučtí vědci se podíleli na objevení neznámého brouka
Mezinárodní tým vědců objevil hluboko v půdě v jihoamerickém Chile dosud neznámého brouka. Unikátnost miniaturního tvora, který měří méně než jeden milimetr, je slepý a bezkřídlý, potvrdila genetická...
První předvolební oťukávání. Začíná boj o radnici krajské metropole Olomouce
Za méně než tři čtvrtě roku budou voliči rozhodovat, kdo by mohl zasednout na olomoucké radnici. Ačkoli komunální volby se teď mohou zdát být ve stínu sněmovního dění, strany už si volí lídry nebo...
Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin
Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...
Jako prázdninový dům. Ubytování pro rodiny s vážně nemocnými dětmi dostává obrysy
Byť daleko od domova, budou se rodiny s těžce nemocnými dětmi v olomoucké fakultní nemocnici v blízké budoucnosti moci cítit jako doma. Trávit společně čas i se svými sourozenci, jíst jídlo, které...
Ovce živořily v hrozných podmínkách. Na statku se našly i desítky mrtvých jehňat
Kauzu týrání zvířat velkého rozsahu řeší nyní Státní veterinární správa (SVS) na Olomoucku. V obci Křelov objevili inspektoři při kontrole téměř devět desítek podvyživených ovcí žijících v nevhodných...
Soud v kauze Vidkun zmírnil tresty, expolicista má místo vězení podmínku
Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty vlivnému olomouckému podnikateli Ivanu Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání...
Zmírněte kvalifikaci nebo zastavte stíhání, žádá žalobce v kauze IT zakázek
Žalobce navrhl v kauze veřejných zakázek na informační systémy, v níž je obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting, mírnější právní kvalifikaci a téměř u poloviny obžalovaných také...