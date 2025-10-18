Ve Španělsku se psem odhaloval migranty i drogy. Přístavy byly peklo, líčí policista

Služební pes Cody absolvoval s policejním psovodem Petrem Houdkem (ve výřezu vpravo) osm zahraničních misí pod hlavičkou evropské agentury Frontex ve španělských přístavech. | foto: archiv Policie ČR

  17:00
Psí veterán Cody Akpytora má za sebou spolu s policejním psovodem Petrem Houdkem úctyhodnou mezinárodní kariéru osmi zahraničních misí pod hlavičkou evropské agentury Frontex. V náročných podmínkách španělských přístavů odhalili mimo jiné na dvě desítky nelegálních migrantů nebo balíčky se 16 kilogramy drog. Bývalý služební pes se nyní dočkal i ocenění v rámci ankety Statečné psí srdce.

Je náročné vycvičit kvalitního policejního psa?
Kariéře psovoda se věnuji už přes pětadvacet let a vycvičit psa pro potřeby policie je náročný proces. Začíná to už výběrem štěněte, kromě policejní chovné stanice totiž můžete vykoupit štěně z civilní sféry anebo mít psa v pronájmu. Tito psi absolvují speciální testy, a to jak všechny zdravotní kontroly, rozbory krve, tak i testy povahových vlastností. Zkouší se, jak reagují na různé zvuky a vypjaté situace. Když vším úspěšně projdou, začíná výcvik, ten trvá podle specializace osm až deset týdnů, musí být systematický, pes se mimo jiné učí pracovat ve stresových situacích.

Migranti mohou být drobní, a tak se zkouší skrýt v motorové části, nacpat se mezi nádrže, schovat se v chladicích návěsech, pod kabiny.

Petr Houdekpsovod

