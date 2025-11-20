Žena bodla partnera, ten si vymyslel neznámého útočníka. Policie lež odhalila

Autor:
  9:42
Kriminalisté z Olomouckého kraje obvinili ve čtvrtek sedmatřicetiletou ženu z pokusu o vraždu. Podle kriminalistů na svého o třináct let mladšího partnera zaútočila v úterý ráno, muž svoji družku kryl, vymyslel si napadení neznámým útočníkem na ulici. Po zadržení podezřelé se ukázalo, že žena měla pozitivní test na amfetamin. Zadržená i její přítel jsou uživateli omamných a psychotropních látek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS JMK

Po hádce se žena otočila na partnera a kuchyňským nožem ho bodla. Mladík útok svojí partnerky přežil jen díky urgentnímu lékařskému ošetření.

Incident se odehrál v úterý ráno, policisté přijali oznámení zhruba v 6:30. „Policejní hlídka dorazila na místo vzápětí. Zraněný muž policistům sdělil, že jej měl neznámý útočník před domem napadnout nožem poté, co mu odmítl dát cigaretu,“ řekl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Toto tvrzení se ale policistům nezdálo, a tak na místo dorazila kriminálka. „Okresní kriminalisté prohlédli byt zraněného muže, ve kterém našli stopy po hádce a krev. Nato přivolali krajské kriminalisty, kteří si případ převzali,“ informoval Hejtman.

Třetí vražedný útok v Olomouckém kraji za poslední týden. Žena pobodala partnera

Muže mezitím převezla záchranná služba do Fakultní nemocnice v Olomouci. „Kriminalisté následně zjistili, že muž v bytě bydlel se svou o třináct let starší partnerkou. Dalším shromažďováním poznatků a vyhodnocováním stop kriminalisté došli k závěru, že za útokem na muže stojí právě jeho přítelkyně,“ poznamenal Hejtman.

Kriminalisté podezřelou vypátrali a zadrželi ještě během dopoledne. Žena se k činu doznala. „Ke smrti poškozeného nedošlo jen díky urgentnímu lékařskému ošetření,“ konstatoval policejní mluvčí.

Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby. Ženě hrozí za pokus o vraždu trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič dodávky, další dva lidé utrpěli lehké zranění. V husté mlze se na dálnici vedoucí z Mohelnice do Olomouce staly během...

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný ibis hnědý a rybníku Velká Choryně.

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Náklaďák se v Jeseníkách střetl s osobním autem, nehoda komplikovala provoz

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo dnes po poledni zkomplikovala...

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. Jeden člověk se zranil....

Člověk zjistí, že řeší nepodstatné věci, říká koordinátorka onkologické péče

„Když vidím všechny ty příběhy, lidi s šátky na hlavě, mladé i staré, maminky,...

Přestože moderní medicína umí takřka zázraky a dokáže stále více vážných onemocnění s úspěchem léčit, diagnóza rakovina patří k největším strašákům. Většinou lidí dokáže tak otřást, že i do té doby...

20. listopadu 2025  5:57

Olomouc už má vánoční stromek, rozsvítí se v neděli. Letos putoval z Přerovska

Olomoucké náměstí bude letos zdobit 52letá jedle.

A už stojí. Dominantou Horního náměstí v Olomouci bude letos v období adventu takřka dvacetimetrová jedle stříbrná. Město ji rozsvítí v neděli v 18 hodin, čímž zahájí tradiční vánoční trhy....

19. listopadu 2025  18:30

Žádné polehčující okolnosti. Za brutální vraždu bezdomovce dostal mladík 18 let

Před olomouckým krajským soudem stanul čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč podezřelý...

Za letošní brutální vraždu ve vybydleném domě na periferii Olomouce dostal čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč osmnáct let ve vězení. Trest mu ve středu uložil olomoucký krajský soud, zohlednil přitom, že...

19. listopadu 2025  15:32

Na Prostějovsku v noci hořela střecha rodinného domu, obyvatelé včas utekli

Šest jednotek hasičů likvidovalo požár rodinného domu v Seloutkách na...

Škodu přibližně dva miliony korun způsobil požár rodinného domu v Seloutkách na Prostějovsku. Plameny v noci na úterý zasáhly střechu objektu, oheň likvidovalo šest jednotek hasičů. Při požáru nebyl...

19. listopadu 2025  14:54

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný ibis hnědý a rybníku Velká Choryně.

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

19. listopadu 2025  11:03,  aktualizováno  13:21

Oko Carebota odhalí i rakovinu plic. AI ve Šternberku pomáhá zachraňovat životy

Primářka RDG oddělení Nemocnice AGEL Šternberk MUDr. Jindřiška Judasová...

Třiasedmdesátiletý muž spadl ze žebříku a skončil na urgentu s frakturou žeber. Lékaři na rentgenovém snímku pacienta okamžitě odhalili velkou zlomeninu v pravé části hrudníku, umělá inteligence však...

19. listopadu 2025  5:54

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Valašská společnost historických kolejových vozidel získala Tuláka z depa...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  18. 11. 23:27

Prolezeš? Studentská výzva v Olomouci stále láká, pověrčivým hrozí vysoká pokuta

Mariánský sloup z osmnáctého století je dominantou Dolního náměstí v Olomouci....

Olomoučtí strážníci opakovaně řeší situace, kdy studenti při zkouškovém období prolézají oválným otvorem uprostřed Mariánského sloupu na místním dolním náměstí. Vede je k tomu pověra, že splnění této...

18. listopadu 2025  16:13

Adventní trhy pro všechny, ale postupně. V Olomouci připravují tématické dny

Pohled na olomoucké Horní náměstí s adventními trhy a vánočním stromem, kterým...

Gastronomii, kulturu i ojedinělé místo u řeky Moravy propojí letos nový koncept vánočních trhů na olomoucké náplavce. Během čtyř prodloužených adventních víkendů čekají návštěvníky koncerty, loutkové...

18. listopadu 2025  15:04

„Stokilová má jistou výhodu.“ Osteoporóza ohrožuje stále mladší ženy, varují lékaři

Premium
Místo, kde dlouhá stehenní kost přechází v kloubní hlavici kyčelního kloubu,...

Lékaři důrazně varují před alarmujícím trendem. Osteoporóza už neohrožuje jen seniorky. Říká se jí tichý zloděj kostí a většina lidí o ní neví do chvíle, než prodělají první zlomeninu. Ta přitom může...

18. listopadu 2025

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Schizofrenika soudí za brutální vraždu bezdomovce, mrtvý měl rozdrcený obličej

Před olomouckým krajským soudem stanul čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč podezřelý...

Krajský soud v Olomouci začal v úterý ráno projednávat brutální vraždu mezi bezdomovci z letošního května. Obžalovaný Karel Mazáč podle spisu napadl v neobydleném domě v olomoucké čtvrti Nové Sady...

18. listopadu 2025  10:40

Köstl dál u reprezentace? O tom jsem ještě ani neuvažoval, říká dočasný kouč

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Köstl.

Když už novináři na tiskové konferenci po kvalifikačním utkání s Gibraltarem (6:0) vyčerpali všechny otázky, dočasný trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl si ještě vzal slovo. „Chtěl bych...

18. listopadu 2025  10:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.