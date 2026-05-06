Jako v devadesátkách. Hlídku překvapila stará policejní škodovka, měla i majáky

Autor:
  13:01
Zastavit při dopravní kontrole auto? Pro policistu běžná věc. Ale zastavovat policejní auto, to už je docela něco jiného. Přesně taková situace se ovšem stala v úterý večer v obci Kelčice na Prostějovsku. Hlídka tam našla starou Škodu Forman, která měla přesné dobové vzezření policejních aut z devadesátých let. Dokonce i s majáky.
Bizarní případ řeší prostějovští policisté. Zastavili staré „policejní“ auto, které řídil civilista. (5. května 2026) | foto: PČR

„V úterý ve večerních hodinách jsme přijali na linku 158 oznámení o pohybu vozidla ve starých barvách PČR, které jelo ve směru od Vyškova na Prostějov,“ potvrdila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Do půl hodiny od oznámení už měla u sebe stará „policejní“ škodovka svoji mladší, modernější sestru společně s pravými strážci zákona. „Auto bylo viditelně označeno nápisy a znaky PČR a s majákem viditelně umístěným na střeše vozidla,“ popsala policejní mluvčí.

„S řidičem vozidla byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem,“ řekla Zajícová.

Devadesátky v autech policie. V čem jezdili tehdejší strážci zákona

I tak má řidič s ježděním v policejním autě utrum. „Jezdit s takto označeným vozidlem mu bylo zakázáno do odstranění nápisů, majáků a znaků PČR,“ shrnula Zajícová.

Policisté případ vyšetřují jako přestupkové jednání. „Právní kvalifikace teprve bude stanovena a poté bude materiál postoupen příslušnému správnímu orgánu, který rozhodne o případné sankci,“ uzavřela policejní mluvčí.

Redakce iDNES.cz se policistů dotázala, jak muž k autu přišel a jak obhajoval svoje řízení policejního vozu. „Jednání řidiče je nyní ve fázi dokumentace, z těchto důvodů se nemohu blíže k vaším dotazům vyjádřit,“ odpověděla Zajícová.

