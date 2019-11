Zabavené látky na výrobu drog neshořely, policie je znovu našla u gangu

Proti gangu zasáhlo na sedmdesát policistů v polovině listopadu. Rok připravovaná akce měla krycí jméno Recoš, bylo při ní potřeba dvanáct domovních prohlídek.

„Díky rychlému a profesionálnímu zásahu policistů neunikly ani ‚velké ryby‘,“ podotkla policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

Prozatím kriminalisté obvinili a dostali do vazby pět mužů a jednu ženu ve věku od šestatřiceti do šestapadesáti let. Stíhaní pocházejí z Olomoucka a v jednom případě ze Zlínska.

Jsou podezřelí, že minimálně od loňského roku obchodovali s chemikáliemi nutnými pro výrobu pervitinu, sami se do ní také pustili a posléze drogu prodávali. Vyrobili jí více než tři kilogramy a zásobovali Olomoucký kraj i sousední regiony.

„Obvinění jsou ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody na osm až dvanáct let,“ doplnila Dolejšová.

Podezřelé se podrželo zadržet i přímo při výrobě. Policisté při domovních prohlídkách zabavili dvě kompletní varny, chemikálie a nástroje potřebné k výrobě pervitinu a věci pro distribuci drog.

„Zajistili jsme látku efedrin, která je meziproduktem při výrobě metamfetaminu, o celkové hmotnosti 1,3 kilogramu. Tento zásah zlikvidoval monopolní dodavatele pro celou Moravu,“ zdůraznil vedoucí odboru olomoucké krajské kriminální policie Jan Lisický.

Důležitým bodem případu je ovšem skutečnost, že látky této skupině, i když nevědomky „dodávala“ samotná policie.

Část chemikálií totiž pocházela ze spalovny, do které je kriminalisté posílali. Šlo o látky pocházející z trestné činnosti, které policisté předtím zabavili a jež byly určeny k likvidaci. Místo toho se vracely zpět do oběhu.

„Mimo jiné to byly látky zajištěné jednotlivými policejními útvary na území celé České republiky. Tyto látky byly následně po pravomocných rozhodnutích příslušných soudů předány prostřednictvím správy logistického zabezpečení Policejního prezidia spalovně k odborné likvidaci. Místo toho, aby byly zlikvidovány, se ale vracely zpět do oběhu,“ potvrdil Lisický.

Policisté však již neuvedli, jak konkrétně se látky ze spalovny dostávaly k výrobcům drog.