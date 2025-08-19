VIDEO: Zběsilá honička na Olomoucku. Šofér pod drogami vletěl přímo před vlak

  11:10
Policisté zveřejnili záběry zběsilé honičky, která se strhla v pátek ve Šternberku na Olomoucku. Řidič octavie tam začal ujížděl poté, co ho hlídka chtěla zkontrolovat. Zhruba po kilometru vjel prchající vůz na železničním přejezdu přímo před jedoucí vlak.

Incident se odehrál v pátek 15. srpna. Policisté ve Šternberku chtěli namátkově zkontrolovat projíždějící auto, ale řidič začal v ulici Pískoviště zběsile ujíždět. Řítil se v protisměru, jezdil po cyklostezce i přes trávník. Nakonec před železničním přejezdem objel stojící dodávku a v plné rychlosti vjel přímo pod rozjetý vlak, který vůz smetl.

Policisté po nehodě okamžitě poskytli řidiči i spolujezdci první pomoc.

Oba muži přežili a se zraněními byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci. Jednatřicetiletý šofér uvedl, že odmítl zastavit, protože ví, že má blokaci řidičského oprávnění. Navíc měl pozitivní test na amfetamin.

Policejní honička přes tři okresy. Řidič si dal pár piv a ujížděl stodevadesátkou

„Pod vlivem alkoholu nebyl. Vedle řidiče, na místě spolujezdce, se nacházel třiatřicetiletý muž, majitel vozidla, který utrpěl vážné zranění. Policistům uvedl, že ten den měl nastoupit do výkonu trestu,“ řekl policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Případem se zabývají olomoučtí kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, za které řidiči hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitý trest,“ poznamenal Hejtman.

V osobním vlaku cestovalo 60 lidí, nikdo z nich při srážce s autem zraněn nebyl. Provoz na trati ve směru ze Šternberka na Újezd u Uničova byl v pátek dopoledne zastaven.

19. srpna 2025  11:10

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
