Rizikové finále fotbalového poháru v Olomouci. Policie se chystá na příjezd sparťanů

„O bezpečnostní opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku se postarají policisté z Olomouckého kraje i okolních regionů,“ prozradila policejní mluvčí Marie Šafářová.

Policie předpokládá účast kolem 12 000 fanoušků obou celků, což je maximální kapacita stadionu. Policisté budou monitorovat jak příjezd fanoušků do Olomouce, tak jejich pohyb po městě, a to před zahájením i po skončení zápasu.

„Fans Sparty budou na utkání a zpět cestovat zvláštním vlakem. Do Olomouce by tento vlak měl přijet zhruba v 16:30. Zpět do Prahy by měl vlak odjíždět mezi 22:00 až 23:00. Trasa od nádraží na stadion za doprovodu a dohledu policistů povede přes Masarykovu třídu a dále přes ulice Husova, Komenského, Dobrovského a Na Střelnici,“ uvedla policejní mluvčí.

V pohotovosti budou policisté pořádkové služby, včetně pořádkové jednotky, policisté služby kriminální a dopravní policie a rovněž policisté z antikonfliktního týmu.

„Policisty našeho krajského ředitelství posílí kolegové z Moravskoslezského a Zlínského kraje. Na opatření se v součinnosti s Policií ČR budou podílet také strážníci Městské policie Olomouc. Nasazení sil a prostředků bude odpovídat předpokládané míře rizikovosti utkání,“ doplnila mluvčí.

Policisté jsou v úzkém kontaktu s oběma fotbalovými kluby a pořadatelskou službou na stadionu.

„Zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu je plně v gesci pořadatele. V případě, že by se situace na stadionu stala nezvladatelnou, musí pořadatel výslovně požádat policii, aby zakročila,“ doplnila k tomu Šafářová.

Opatření policie má podle Šafářové zejména preventivní charakter, cílem je hlavně zajistit veřejný pořádek, bezpečnost občanů a také plynulý a bezpečný provoz na silnicích ve městě a na příjezdových komunikacích směrem od Prahy do Olomouce.

„Nicméně i přesto může docházet ke komplikacím zejména v dopravě, a proto apelujeme jak na fanoušky, tak na širokou veřejnost, aby důsledně dbali pokynů policistů,“ dodala policejní mluvčí.

Zatímco Sigma bude od rozdělení federace usilovat o druhé prvenství v domácím poháru po triumfu v roce 2012, Sparta je s osmi vítězstvími nejúspěšnějším týmem.