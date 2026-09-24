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Honička hledaného auta s policisty skončila v řece, test na drogy řidič odmítl

Autor:
  15:10
Podezřelou Škodu Rapid chtěli v pondělí zkontrolovat policisté v Hranicích na Přerovsku. Šofér celostátně hledaného vozu ale místo zastavení sešlápl plyn a začal ujíždět. Na okraji města pak zamířil do pole a s autem sjel do řeky.

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Když před hlídkujícími policisty škodovka v Jiráskově ulici zabočila, přišla jim jízda vozidla nezvyklá. Chtěli proto auto zkontrolovat.

„Dojeli jej v ulici Studentská a předepsaným způsobem za užití výstražného a zvukového zařízení vyzvali řidiče k zastavení. Ten to nerespektoval a začal hlídce ujíždět. Nereagoval ani na opakované výzvy k zastavení a dál mířil směrem k obci Velká,“ popsal mluvčí krajské policie Libor Hejtman.

Na konci ulice Hviezdoslavova podjel řidič viadukt a pokračoval po poli. Jízda v terénu pro něj skončila, když s autem vjel do řeky Veličky. Následně ho policisté zadrželi.

Záhy zjistili, že sedmatřicetiletý šofér má zákaz řízení až do července 2029. „Muž se podrobil dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem. Test na jiné návykové látky však odmítl. Také odmítl výzvu k lékařskému vyšetření. Navíc řídil vozidlo, které bylo v celostátním pátrání,“ vypočetl Hejtman.

Muž je podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí až dva roky ve vězení. Vyšetřován bude na svobodě, případ si převzali policisté ze Zlínského kraje.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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