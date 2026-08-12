„Ares patří mezi služební psy Vojenské policie v kategorii hlídkový všestranný pes. Jeho práce vyžaduje mimořádnou fyzickou kondici, rychlost, odolnost i naprostou spolehlivost. Každý den je připraven chránit svého psovoda, zasahovat při rizikových situacích a plnit náročné služební úkoly,“ uvedla tisková a informační důstojnice Vojenské policie Olomouc Klára Pomajbíková
Během výcviku si Ares zlomil levý špičák. „U služebního psa přitom nejde pouze o estetickou záležitost, chrup je jedním z jeho nejdůležitějších pracovních nástrojů,“ upozornila Pomajbíková.
Aby mohl pes bez omezení pokračovat ve službě a zároveň nedocházelo k přetěžování druhého špičáku, veterinární specialisté mu poškozený zub nahradili implantátem z titanové slitiny.
Toto řešení pomáhá zachovat správnou funkci chrupu a rovnoměrně rozložit síly při zákrocích i výcviku. Kdyby pes implantát neměl, veškerá zátěž by se přenášela na protilehlý špičák, což by mohlo vést k jeho rychlejšímu opotřebení nebo poškození.
„Titanová náhrada tak významně přispívá k prodloužení Aresova aktivního služebního života. A nejen Ares je spokojeným zákazníkem pokročilé dentální péče, zajímavostí je, že stejný specialista pečuje také například o chrup lvů v Zoo Olomouc,“ uvedla Pomajbíková.
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Péče o služebního psa však nekončí u chrupu. Stejně jako vrcholoví sportovci mohou i služební psi absolvovat pravidelné rehabilitace pohybového aparátu. Ares dochází na odborné fyzioterapie, které pomáhají udržovat jeho tělo v co nejlepší kondici. Zaměřují se především na páteř a zadní končetiny, které jsou při dynamické práci nejvíce zatěžované.
„Rehabilitace pomáhají předcházet vzniku srůstů, zpomalují degenerativní změny pohybového aparátu a podporují správnou funkci svalů i kloubů. Díky pravidelné péči se snižuje riziko chronických obtíží, které by mohly omezit jeho výkonnost nebo zkrátit plánovanou dobu služby,“ vyjmenovala důstojnice.
Každá rehabilitace má podle ní na Aresovi viditelný efekt. Po terapii je uvolněnější, pohybuje se lehčeji a doslova pookřeje.
„Získává zpět energii a chuť do práce, kterou příslušníci Vojenské policie u svého čtyřnohého kolegy dobře znají. Je to důkaz, že kvalitní preventivní péče není luxusem, ale nezbytnou součástí života služebního psa,“ sdělila Pomajbíková.