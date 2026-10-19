„Jeho cesta k policii začala na cvičáku. Tam se potkal s psovodem Tomem, který v něm hned rozpoznal obrovský potenciál. Tom se pustil do jeho výcviku a od roku 2020 už z nich byla nerozlučná dvojice v terénu. Že jim to spolu klapalo skvěle, dokazuje i jejich společná bilance,“ napsali policisté na svém Facebooku.
Kromě téměř pěti desítek pachatelů pomohl Umpalumpa k nalezení 22 lidí, kteří byli v celostátním pátrání, zajistil 29 nelegálních migrantů a našel i 47 věcí, jež pocházely z trestné činnosti.
Výjimečnost jeho výkonů dokazují i další úspěchy – Umpalumpa je vícenásobný mistr Moravy a absolutní šampion Policie ČR v pachových pracích.
„Umpalumpa samozřejmě nikam neodchází a zůstává bydlet doma u Toma. Místo náročných výjezdů ho tak od pátku čeká hlavně pohodlný gauč, klid a pořádná zásoba pamlsků,“ ujistili policisté.
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Je talent. Psí začátečník strčí vrstevníky do kapsy, má policejní zkoušky a jde do akce
Do služby bude teď s policistou Tomem jezdit Palermo, aktuálně nejmladší služební pes Policie ČR. Také Palermo má nemalé předpoklady k úspěchu. V době, kdy se ostatní psi teprve učí správně aportovat, už Palermo prokazuje velkou všestrannost pro policejní úkoly.
„Česká služební kynologie se řadí k jedné z nejlepších na světě. Podstatné je, že u nás má dlouholetou tradici. Snad pro nikoho z nás to není pouze práce, ale bereme kynologii také jako koníček, pro který se pak nebojíte obětovat kus soukromého pohodlí,“ řekl již dříve psovod Vojenské policie Olomouc Jiří Švancara.