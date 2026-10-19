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Dopadl desítky pachatelů i migrantů. Psí eso Umpalumpa odchází do důchodu

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  12:32
Policejní pes Umpalumpa a jeho parťák, policista Tom. (Říjen 2026)

Policejní pes Umpalumpa a jeho parťák, policista Tom. (Říjen 2026) | foto: PČR

Umpalumpa a policista Tom spolu dopadli téměr 50 pachatelů. Pochytali i...
Policejní pes Umpalumpa se svými oceněními, jež získal během své pracovní...
Duo Umpalumpa - Tom se nerozdělí ani po odchodu čtyřnohého policistu do penze....
Policejní pes Umpalumpa je vícenásobný mistr Moravy a absolutní šampion Policie...
6 fotografií
Dopadl 46 pachatelů, při pátracích akcí v terénu našel deset lidí. Teď odchází do zasloužené penze. Řeč je o Umpalumpovi, policejním psovi, který uplynulý čtvrtek nastoupil „do práce“ na svoji poslední směnu v Olomouckém kraji. „Nyní ho už čeká zasloužený psí důchod,“ informovali policisté.

„Jeho cesta k policii začala na cvičáku. Tam se potkal s psovodem Tomem, který v něm hned rozpoznal obrovský potenciál. Tom se pustil do jeho výcviku a od roku 2020 už z nich byla nerozlučná dvojice v terénu. Že jim to spolu klapalo skvěle, dokazuje i jejich společná bilance,“ napsali policisté na svém Facebooku.

Kromě téměř pěti desítek pachatelů pomohl Umpalumpa k nalezení 22 lidí, kteří byli v celostátním pátrání, zajistil 29 nelegálních migrantů a našel i 47 věcí, jež pocházely z trestné činnosti.

Policejní pes Umpalumpa a jeho parťák, policista Tom. (Říjen 2026)
Umpalumpa a policista Tom spolu dopadli téměr 50 pachatelů. Pochytali i nelegální migranty. (Říjen 2026)
Policejní pes Umpalumpa se svými oceněními, jež získal během své pracovní kariéry. (Říjen 2026)
Duo Umpalumpa - Tom se nerozdělí ani po odchodu čtyřnohého policistu do penze. (Říjen 2026)
6 fotografií

Výjimečnost jeho výkonů dokazují i další úspěchy – Umpalumpa je vícenásobný mistr Moravy a absolutní šampion Policie ČR v pachových pracích.

„Umpalumpa samozřejmě nikam neodchází a zůstává bydlet doma u Toma. Místo náročných výjezdů ho tak od pátku čeká hlavně pohodlný gauč, klid a pořádná zásoba pamlsků,“ ujistili policisté.

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Do služby bude teď s policistou Tomem jezdit Palermo, aktuálně nejmladší služební pes Policie ČR. Také Palermo má nemalé předpoklady k úspěchu. V době, kdy se ostatní psi teprve učí správně aportovat, už Palermo prokazuje velkou všestrannost pro policejní úkoly.

„Česká služební kynologie se řadí k jedné z nejlepších na světě. Podstatné je, že u nás má dlouholetou tradici. Snad pro nikoho z nás to není pouze práce, ale bereme kynologii také jako koníček, pro který se pak nebojíte obětovat kus soukromého pohodlí,“ řekl již dříve psovod Vojenské policie Olomouc Jiří Švancara.

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