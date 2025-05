Policejní dron s umělou inteligencí pomůže i se záchranou lidí

Také letošní léto bude v Prostějově nabité mnoha kulturními a společenskými událostmi. Od června až do konce letních prázdnin se zájemci mohou těšit nejen na koncerty, ale i na akce pro děti.

Prostor pro procházky, odpočinek, ale i pro zdravý pohyb. To umožní lidem stezky vedoucí mezi vzrostlými stromy a keři v blízkosti rybníka. Přípravy na vznik lesoparku pokračují u Klášterního...

Letištní hangár, jindy nepřístupné části bunkrů nebo okružní jízda nejstarším funkčním motoráčkem v Česku. Muzejní noc, která v Česku načíná už třetí dekádu, otevře v pátek od 18 hodin až do půlnoci...

Byla to velká sláva, když kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite pozvedl ve středu večer nad hlavu pohár pro vítěze MOL Cupu. Hráči Sigmy slavili v kuse až do čtvrtečního rána, nejen proto se...

Hory odpadků, potyčky, hluk a obtížní hlodavci na ulici i ve sklepě. Sousedé pětipodlažní prostějovské ubytovny v Olomoucké ulici si stěžují na problematické soužití už řadu let. Situace se neustále...

Pedant na fyzičku i rovný člověk. Janotka „ukázal koule“ a dovedl Sigmu na vrchol

Mnozí si pomysleli: Proč právě on? Čím je tolik výjimečný? Fotbalový trenér Tomáš Janotka dovedl to, co se před ním v Olomouci povedlo pouze legendárnímu Petrovi Uličnému. Sigmu dovedl k první...