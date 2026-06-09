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Srazil bratra autem, pak ho zbil golfovou holí. Pokus o vraždu míří k soudu

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  9:27
Olomoučtí kriminalisté navrhli obžalovat jednašedesátiletého muže, který podle nich dvakrát najel autem na svého bratra a poté ho zbil golfovou holí. Incident se stal loni v červnu v blízkosti šumperského soudu, kde měli sourozenci řešit majetkový spor. Napadený skončil s vážnými zraněními v nemocnici.

KRIMI

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Za dva trestné činy hrozí útočníkovi až výjimečný trest, řekl dnes krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Obviněný muž byl v minulosti odsouzen za vraždu manželky, ženu tehdy zastřelil.

„Kriminalisté předali krajskému státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby na jednašedesátiletého muže, kterému hrozí za zvlášť závažný zločin vražda ve stadiu pokusu a přečin výtržnictví trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest,“ uvedl mluvčí.

Případ se stal loni 9. června. Muž tehdy podle kriminalistů čekal v osobním autě v blízkosti soudu na svého bratra – dvojče, který tam měl stejně jako on namířeno k soudnímu jednání o jejich majetkovém sporu.

VIDEO: Muž chtěl zabít své dvojče. Najel do něj autem, pak ho tloukl holí

„Jakmile zahlédl bratra jít po chodníku na ulici M. R. Štefánika, rozjel se s vozidlem ve stejném směru, úmyslně vybočil na chodník a zezadu najel do bratra, kterého prudce natlačil ke zdi. Poté, co se vozidlo od nárazu odrazilo a poškozený se sesunul na chodník, řidič do něj znovu proti zídce najel,“ popsal tehdy vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Násilník poté vystoupil z auta s kovovou golfovou holí a velkou silou opakovaně udeřil bratra do různých částí těla. Zraněnému muži se podařilo vstát a odběhl k nedaleké restauraci. Útočník ho pronásledoval a nadále na něj holí útočil až do chvíle, kdy se do konfliktu vmísil jeden z hostů restaurace. Stíhaný muž poté usedl do auta a odjel.

Za vraždu manželku strávil devět let ve vězení

Nakonec se sám přihlásil na policii. Napadený, který utrpěl zlomeniny pánve a kyčle, byl převezen do nemocnice.

Obviněný muž byl již dříve odsouzen na 13 let za vraždu manželky, v roce 1994 ji zastřelil třemi výstřely. Odseděl si devět let, poté byl podmíněně propuštěn. Oporu našel podle kriminalistů u své rodiny, která za něj zaplatila dluhy. Jeho bratr ho zaměstnal ve své firmě, posléze spolu začali řešit finanční záležitosti a jejich spor se dostal až k soudu.

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