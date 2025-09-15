Případ zapálení luxusní vily u soudu. Podle obžaloby šlo o pojistný podvod

Ondřej Zuntych
  8:23aktualizováno  9:01
Krajský soud v Olomouci dnes projednává případ pojistného podvodu za desítky milionů korun. Podle obžaloby uzavřel David Crha pojistnou smlouvu na luxusní vilu ve výši 55 milionů. V roce 2023 podle spisu tento dům úmyslně zapálil Jiří Richter, kterého si David Crha za tímto účelem najal.
V Moravičanech na Šumpersku vyhořela přestavovaná vila, škoda je předběžně...

V Moravičanech na Šumpersku vyhořela přestavovaná vila, škoda je předběžně odhadnuta na dvacet milionů korun. (6. září 2023) | foto: HZS Olomouckého kraje

Richter podle obžaloby v domě rozmístil kanystry s benzinem, propanbutanové lahve a další hořlavé materiály, které mu předtím připravili David Crha a jeho manželka Yvona Crhová Mitrofanová.

Požár vypukl nad ránem 6. září 2023. Monika Richterová Jiřího Richtera dopravila na místo činu a zpět, přičemž byla obeznámena s plánem vyvolání pojistné události, uvádí se ve spisu.

Yvona Crhová Mitrofanová podle obžaloby vytvořila smyšlené alibi pro sebe a Davida Crhu, aby zakryla jejich účast na přípravě požáru. Požár byl následně oznámen pojišťovně.

Požár luxusní vily byl pojistný podvod. A důmyslně naplánovaný, míní obžaloba

Škoda byla vyčíslena na více než 26 milionů korun. Likvidace pojistné události však nebyla dosud ukončena a pojistné plnění nebylo vyplaceno.

Jednání je právně kvalifikováno jako trestný čin pojistného podvodu spáchaný ve stadiu pokusu, u Davida Crhy pak i ve formě organizátorství, u Yvony Crhové Mitrofanové a Moniky Richterové i ve formě pomoci. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody ve výměře od 5 až 10 let.

Případ zapálení luxusní vily u soudu. Podle obžaloby šlo o pojistný podvod

Zubři vedou boj o vlastní budoucnost. Na sezonu jsou zajištěni. Pak? Hrozí i konec

Přerovští hokejisté vstoupili do nové sezony první ligy skvěle. Na domácím ledě přehráli Pardubice B jasně 6:2. Po dlouhé době je Přerov jediným týmem z Olomouckého kraje, který se druhé nejvyšší...

12. září 2025  11:46

Vandal z olomouckého hřbitova zatím uniká. Mohl hledat cennosti, míní policie

Policie stále pátrá po pachateli vandalského útoku na hřbitově v Olomouci Neředíně, který v noci na čtvrtek poškodil desítky hrobů a uren. Policisté odhadli škodu na 400 tisíc korun.

12. září 2025  11:34

