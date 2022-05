Podvodník seniorovi namluvil, že je jeho synovec. Ztroskotal na jménu matky

Muž, po kterém nyní pátrají policisté a za pokus o podvod mu hrozí až dva roky vězení, oslovil seniora v neděli v centru města a představil se mu jako jeho synovec. Během rozhovoru ho pak požádal o zapůjčení patnácti tisíc korun na auto.

„Senior zprvu věřil, že se jedná o jeho synovce, se kterým se už několik let neviděl. Jelikož chtěl jeho prosbě vyhovět, vypravil se spolu s ním na pobočku banky, ve které má vedený účet, kde z bankomatu vybral požadovaný obnos a vložil si ho do peněženky,“ nastínila olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Po odchodu z banky ovšem začal mít důchodce pochybnosti a údajného příbuzného požádal, aby mu ukázal občanský průkaz. Muž mu na to odvětil, že si ho zapomněl v autě, senior proto sáhl k několika kontrolním otázkám, mimo jiné na jméno jeho sestry a tedy synovcovy matky. Dotazovaný ale uspokojivě odpovědět nedokázal.

„Senior si byl v tuto chvíli již víceméně jistý, že má co do činění s podvodníkem. Poslední možností, která by situaci možná dokázala zvrátit, byl telefonát, během něhož zavolal synovec své údajné matce. Telefon seniorovi předal a ten požádal dotyčnou, aby mu uvedla typické rysy svého syna. Obstojné odpovědi se však opět nedočkal,“ popsala Vaňharová.

Pozor na dojemné historky, radí policie

Důchodce následně muži oznámil, že mu peníze nedá a nastoupil do autobusu. Podvodník ho následoval a chvíli se ho ještě snažil přemlouvat, definitivní konec ale znamenal seniorův telefonát jeho skutečné sestře.

„Ta mu řekla pár informací k popisu svého syna, kterým však muž na místě neodpovídal. Podvodník pochopil, že definitivně nepochodí, a na nejbližší možné zastávce s prázdnou autobus opustil,“ uzavřela mluvčí.

Policisté upozorňují, že podobné případy se stále objevují, a v nemalé části podvodníci uspějí.

„Seniorům proto radíme, aby byli obezřetní a měli na paměti základní principy bezpečného chování. Nevěřili dojemným historkám a příběhům, vzali si čas na rozmyšlenou a především si informace ověřovali,“ vyzvala Vaňharová.