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Cizinci podvedli stovky lidí a firem přes falešné e-shopy, měli i zákaznickou linku

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  14:03aktualizováno  14:24
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Olomoučtí kriminalisté odhalili tři cizince podezřelé z vytvoření podvodných internetových obchodů, přes které obrali oběti o 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem z různých míst v Česku. O peníze podvedení přicházeli při nákupu plastových výrobků, ale i v podvodných e-shopech zaměřených na prodej elektroniky či stavebního materiálu.

Mužům ve věku 29, 33 a 37 let, kteří dosud nebyli trestaní, hrozí až osm let vězení. Policie dva z nich zadržela, nejstarší však uprchl. Nejmladší je nyní naopak ve vazbě.

Trestná činnost, páchaná od roku 2023 do loňska, byla podle vyšetřovatelů velmi sofistikovaná. Pro své podvodné stránky si trojice například vytvářela kladné recenze a dokonce zřídila pro zákazníky i linku telefonické podpory.

„Nejprve dva cizinci po vzájemné dohodě založili v České republice tři podvodné e-shopy. Ty provozovali od 27. června 2023 do 15. prosince téhož roku. Předstírali prodej různého zboží, kterým však nedisponovali. Nabízeli stavební materiál, sportovní zboží či elektroniku. Podvodníkům naletělo téměř 300 zákazníků a škoda se vyšplhala na 5,5 milionu korun,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Od začátku roku 2025 se pak podle něj ke dvojici podvodníků přidal třetí. Následovalo založení falešného e-shopu, v němž trojice nabízela polotovar ze specifického a špatně dostupného materiálu. Následně se muži začali vydávat za jednu smyšlenou osobu, která oslovovala firmy a poptávala u nich vyrobení dílu z tohoto těžko dostupného polymeru.

„Po vytvoření objednávky pak doporučovali webové stránky, které tento polymer nabízeli. Dávali tak kontakt na své podvržené stránky nabízející těžko dostupný materiál, jímž ale nedisponovali. Firmy u nich následně polymer objednaly a zaplatily, nikdy jej však nedostaly,“ nastínil Hejtman.

Lidé z kraje letos přišli už o víc než čtvrt miliardy

Během pouhých dvou měsíců takto podvodníci obelstili 51 firem, od kterých vylákali celkem šest milionů korun. Obviněné trojici hrozí za zločin podvodu spáchaného ve formě spolupachatelství tresty odnětí svobody od dvou do osmi let.

Na uprchlého sedmatřicetiletého Slováka byl vydán Evropský zatýkací rozkaz. Policie žádá ty, kteří ho spatřili, nebo by věděli, kde se zdržuje, aby ihned volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo kontaktovali nejbližší policejní služebnu.

O obrovském rozměru nynějších kyberpodvodů svědčí statistika, podle níž jen obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos za prvních devět měsíců roku o téměř 280 milionů korun. Policisté evidují už více než tisíc skutků. Dosavadní škoda je navíc již nyní vyšší než za celý loňský rok, tehdy v kraji přišli poškození o 276 milionů.

Nejčastěji oběti připravili o peníze falešní bankéři, podvodné investice, falešné e-shopy, podvodné odkazy nebo webové stránky, které na první pohled vypadaly jako skutečné.

Policie znovu připomněla, že by si lidé i či firmy měli při nákupu přes internet zjistit co nejvíce informací o prodávajícím, například porovnat reference z více portálů. Také je bezpečnější vyhnout se obchodům, které mají negativní recenze, případně jich mají jen nízký počet nebo dokonce žádné.

„Nikdy také neposílejte peníze předem na účet prodávajícího, kterého neznáte. Pokud internetový obchod nabízí platbu pouze převodem na bankovní účet bez možnosti jiné platby, například dobírky či v hotovosti při osobním vyzvednutí, zboží nekupujte. Na webové stránce www.panprokoukl.cz si lze zdarma ověřit případné pochybnosti, jestli se nejedná o podvod,“ uzavřel Hejtman.

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