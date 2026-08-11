Jsem turecký herec, balamutil ženu. Za dva roky mu naposílala osm milionů

Podle mluvčího policistů Jaroslava Herzána žena komunikovala s mužem vydávajícím se za osmatřicetiletého herce od roku 2024 na Facebooku. „Po navázání domnělého bližšího vztahu začal podvodník vystrkovat růžky. Pod různými legendami z poškozené postupně vylákal několik desítek plateb, kterými ji připravil o částku přesahující osm milionů korun,“ uvedl Herzán.
Obdobný případ důvěřivé ženy, která poslala podvodníkovi přes 14 milionů korun, řešil před třemi lety olomoucký krajský soud. Virtuální zahraniční přítel, který se vydával za amerického lékaře, tehdy podvedl účetní jedné z olomouckých základních škol. Peníze mu poslala z účtu školy, soud ji za to poslal na čtyři roky do vězení.
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Policie znovu apelovala na to, aby se lidé nenechali obelstít podvodníky a nereagovali na sociálních sítích na žádosti o přátelství od známých osobností, zejména zahraničních.
„Nenechte se obelstít podvodníky a nereagujte na žádosti o ‚přátelství‘ od známých osobností, zejména zahraničních. Je to vždy podvod! Zdali se nejedná o podvod, si můžete snadno a rychle ověřit na stránkách www.panprokoukl.cz. V případě pochybností neváhejte kontaktovat Policii České republiky,“ uvedl Herzán.