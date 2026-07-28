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Podvodem chtěl získat Teslu za miliony, šéf městské firmy zaplatí pokutu 200 tisíc

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  9:00

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ilustrační snímek | foto: Tesla Motors

Bývalý ředitel městské společnosti Ekoltes v Hranicích na Přerovsku Jakub Horák dostal pokutu 200 tisíc korun za to, že podle soudu před dvěma lety ovlivnil veřejnou zakázku s cílem získat do svého užívání luxusní elektromobil Tesla za 2,1 milionu korun. Do objednávky přidal ještě dvě elektroauta pro další zaměstnance Ekoltesu. O případu na konci týdne informoval server Seznam Zprávy.

Horák se k činu přiznal a Okresní soud v Přerově schválil dohodu o vině a trestu, kterou s ním uzavřel státní zástupce. Kriminalisté ze Šumperka se případem začali zabývat na podzim 2024 poté, co se na ně obrátil starosta Hranic Daniel Vitonský (ANO).

Na možné nesrovnalosti starostu upozornila členka finančního výboru Blanka Petrová (Nezávislí), která spravovala účetnictví tamnímu autoservisu J-A Motors Group. Tato malá firma dodala tři auta v celkové hodnotě skoro tři miliony korun městské společnosti Ekoltes.

Oba jednatelé – mechanici servisu – si přitom peníze na nákup zahraničních aut půjčili od rodiny a známých. Horák se policii přiznal, že během přípravy technické specifikace a podmínek výběrového řízení sám na zahraničních prodejních portálech vytipoval a vybral tři elektrovozidla vhodná pro Ekoltes.

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Kriminalistům tvrdil, že chtěl, aby měla odpovídající kvalitu – vůz Tesla vyšel asi na 2,1 milionu korun, BMW i3 zhruba na 492 tisíc a Dacia Spring na 290 tisíc. BMW a dacii našel Horák v Německu, teslu v Belgii. Na dovoz aut do Česka si vybral servis J-A Motors Group.

„Dle jeho vyjádření byla role společnosti vtom, aby zajistila dovoz jím vybraných elektrovozidel ze zahraničí a pak se přihlásila do výběrového řízení,“ popsali kriminalisté.

Dozorčí radě ani představenstvu městské společnosti, kde sedí i místní politici, na transakci nepřišlo nic divného, uvedl server. Tři elektrovozy nakonec v Ekoltesu neskončily. Horák totiž udělal při specifikaci zakázky chybu.

BMW bylo o čtyři měsíce starší, než jaký byl požadavek ve výběrovém řízení. Nové vedení podniku tak od smlouvy stihlo odstoupit, autoservis si vzal auta zpět a nakonec je o 50 tisíc korun dráž prodal jiné firmě.

7. listopadu 2024
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