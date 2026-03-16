Podvedená žena dala 300 tisíc osmnáctiletému kurýrovi, pak chtěla poslat ještě víc

Václav Havlíček
  10:06
O 300 tisíc korun přišla seniorka z Prostějovska, která naletěla podvodníkům na trik s falešným policistou. Peníze předala osmnáctiletému kurýrovi a hned poté dostala pokyn, aby vybrala dalších 400 tisíc, o což se skutečně pokusila. Této transakci však zabránila pracovnice banky. První odevzdanou částku už se ale zachránit nepodařilo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Celý případ začal minulý týden, kdy jednasedmdesátiletou ženu z Prostějovska kontaktoval neznámý muž, jenž se představil jako policista za Strakonic.

„Oklamal ji historkou o muži, který disponuje její plnou mocí k jejím bankovním účtům a chtěl si vzít na její jméno půjčku. Aby tyto informace byly autentičtější a vzbudily u poškozené důvěru, zaslal jí dokumenty s hlavičkou Policie ČR. Poté jí řekl, že dál s ní bude celou věc řešit jeho kolega,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Další muž se skutečně do hodiny ozval. Ženě řekl, že její finance mohou být v ohrožení a apeloval na to, aby je převedla na zabezpečený účet.

„Pořád ji ujišťoval, že o žádné peníze nepřijde a poslal jí také fotku služebního průkazu. Pachatel ženu instruoval k tomu, aby nepřerušovala hovor,“ informovala Zajícová.

Muž nakonec seniorce poradil, aby ze svého účtu vybrala 300 tisíc korun a s částkou odjela do Olomouce. „To žena odmítla s tím, že Olomouc nezná. I s tímto si neznámý muž věděl rady a řekl jí, že za ní tedy pošle svého kolegu do Prostějova,“ pokračovala Zajícová.

Žena podle pokynů počkala na smluveném místě, kam se skutečně dostavil osmnáctiletý mladík, který peníze převzal.

Tím to ale neskončilo. Pachatel seniorce nařídil, aby mu z internetového bankovnictví odeslala další 400 tisíc. „Transakce ovšem neproběhla,“ podotkla policejní mluvčí.

Když se seniorce nepodařilo peníze odeslat ani podruhé, navedl ji muž k tomu, aby kontaktovala banku a požadovala odeslání částky.

„Při následném hovoru s pracovnicí banky ale paní zjistila, že by se mohlo jednat o podvod a požádala o zrušení obou plateb a zablokování účtu a platební karty. Následně se obrátila na policii a okolnosti případu oznámila,“ shrnula Zajícová.

Policisté rozjeli pátrání a mimo jiné i díky kamerovým záznamům se jim podařilo o den později v Ostravě vypátrat mladíka, který v Prostějově peníze od seniorky převzal a odešel s nimi neznámo kam.

„Po jeho zadržení proběhla v místě jeho bydliště domovní prohlídka. Peníze zde ale nalezeny nebyly. Poté byl eskortován na služebnu v Prostějově, kde s ním proběhly potřebné úkony,“ uvedla Zajícová.

S mladíkem bylo zahájeno trestní stíhání, je obviněný z podvodu, za který lze uložit až pět let ve vězení.

„Z naší strany šel na státní zastupitelství podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, který akceptoval státní zástupce i soudce a po vazebním zasedání, které proběhlo koncem minulého týdne, byl obviněný mladý muž eskortován a předán do vazební věznice v Olomouci,“ zakončila Zajícová. Po hlavních organizátorech podvodu policie nadále pátrá.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Obchvat ano, ale ať mi nezničí zahradu a vilu! Muž chce změnu trasy, ŘSD to odmítá

Premium
Vila se zahradou ve Šternberku od tamního stavitele Oswalda Vetha z počátku 20....

Tomáš Kubálek je motorkář a impozantní rodinnou vilu se zahradou ve Šternberku od tamního stavitele Oswalda Vetha z počátku 20. století, která stojí na konci Jívavské ulice pod velkou zatáčkou, znal...

Do Olomouce se vrátila obří socha Stvůra, její autor teď finišuje další dílo

Na okraji Olomouce nově stojí dvanáctimetrová socha Stvůra místního umělce Jana...

Po prestižní německé výstavě NordArt, kde měla velký úspěch, doputovala zpátky „domů“ do Olomouce socha Stvůra od osobitého místního umělce Jana Dostála. Namísto fontány u altánu ve Smetanových...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.