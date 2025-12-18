Podvodníci nabízejí lístky na zápas Slavie s Barcelonou, muž přišel o 22 tisíc

  13:43
Velkého zájmu o jeden z vrcholů tuzemské fotbalové sezony, lednový zápas pražské Slavie se španělskou Barcelonou v Lize mistrů, už zneužívají podvodníci. Naletěl jim muž ze Šumperska, který si chtěl koupit vstupenky s velkou slevou, jenže po platbě předem údajný prodávající přestal komunikovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Muž ve středu zareagoval na inzertních internetových stránkách na nabídku vstupenek na fotbalový zápas SK Slavia Praha vs. FC Barcelona, který proběhne 21. ledna. Prodávající nabízel jednu vstupenku za 7 200 korun,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

V oficiálním prodeji je přitom základní cena vstupenky kupované samostatně jen na zmíněný zápas v nejdražší standardní kategorii A 3 900 korun, v levnějších kategoriích B a Tribuna sever 3 200 korun. Nejméně stojí lístky v kategorii C, a to 2 500 korun. Uplatnit lze nicméně slevy například pro členy fanklubu, studenty nebo seniory.

Muž se domluvil na nákupu čtyř vstupenek, a to dokonce za „sníženou“ cenu, převodem proto nakonec poslal 22 tisíc. V tu chvíli však komunikace ze strany prodávajícího ustala. Podvedený proto následně vyrazil vše ohlásit.

„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin podvodu, za což pachateli hrozí v krajním případě až dvouletý pobyt za mřížemi,“ sdělil Herzán.

Policie varuje, že vzhledem k velkému zájmu o zmíněné fotbalové utkání je pravděpodobné, že podobných podvodů bude přibývat. Lidé by proto měli vstupenky nakupovat pouze u ověřených prodejců.

