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Podvodník šidil zákazníky, uprostřed hromady dřeva na korbě nechával díru

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  12:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policie varuje před podvodníky prodávajícími palivo. Vypátrala například muže ze Šumperska, který pod smyšlenými jmény na Facebooku inzeroval prodej a dovoz skládaného tvrdého dřeva. Zboží lidem skutečně dovezl, jeho trik však spočíval v tom, že uprostřed hromady nechal prázdný prostor, který odpovídal zhruba polovině zaplaceného objemu.

Devětadvacetiletý muž podle policie na korbu nákladního vozidla narovnal dřevo tak zručně, že po změření odpovídalo objednanému množství.

„Trik byl v tom, že dřevo bylo naskládané tak, že uprostřed hromady byl prázdný prostor. Což se projevilo až po zaplacení a hlavně po vysypání dřeva z auta,“ popsal mluvčí krajské policie Libor Hejtman případy, které se staly mezi březnem a dubnem. Policie o nich ale informovala až nyní.

V jednom z případů zákazník zaplatil za 33 metrů krychlových přes 42 tisíc korun, ale po vysypání a poskládání dřeva zjistil, že dostal pouze 15 kubíků, a zaplatil tak o 22 tisíc více, než měl.

Podobně na tom byli i další dva odběratelé, kteří pokaždé dostali jen přibližně polovinu objemu uhrazeného dřeva.

Celkem lidé zaplatili o 35 tisíc korun více. Prodejce je nyní podezřelý z podvodu, za což mu hrozí až dva roky vězení.

Policie řeší podvody s prodejem paliv, pachatelé užívají i loga známých firem

Na přelomu srpna a září zaznamenali policisté na Olomoucku šest případů okradených lidí, kteří reagovali na nabídku e-shopu s tuhými palivy. Stalo se to například i ženě ze Šternberka.

„Na internetu si našla výhodnou nabídku dřevěných válcových briket v celkové hodnotě přes pět tisíc korun. Zboží vložila do virtuálního košíku a přešla k platbě, přičemž prodejce nabízel pouze okamžitou platbu bankovním převodem. Žena tento platební způsob akceptovala a zboží uhradila. Obratem jí na e-mail přišla faktura za nákup paliva,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

Brikety však zákaznice nedostala. Když později zkontrolovala kontaktní údaje e-shopu, zjistila, že uvedené telefonní číslo ani IČO neexistují.

Takový postup doporučuje policie ještě před zaplacením. „Podvodníci často využívají sezonních akcí a lákají na podezřele nízké ceny. Před nákupem se vždy zastavte, ověřte si recenze vámi vybraného e-shopu, a to nejen na jeho stránkách,“ upozornil Herzán.

Paliva se nedočkali ani další kupující. Celková škoda je vyčíslena na 140 tisíc korun. Za podvod je v tomto případě sazba až pět let vězení.

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Podvodník šidil zákazníky, uprostřed hromady dřeva na korbě nechával díru

ilustrační snímek

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