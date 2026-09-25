Devětadvacetiletý muž podle policie na korbu nákladního vozidla narovnal dřevo tak zručně, že po změření odpovídalo objednanému množství.
„Trik byl v tom, že dřevo bylo naskládané tak, že uprostřed hromady byl prázdný prostor. Což se projevilo až po zaplacení a hlavně po vysypání dřeva z auta,“ popsal mluvčí krajské policie Libor Hejtman případy, které se staly mezi březnem a dubnem. Policie o nich ale informovala až nyní.
V jednom z případů zákazník zaplatil za 33 metrů krychlových přes 42 tisíc korun, ale po vysypání a poskládání dřeva zjistil, že dostal pouze 15 kubíků, a zaplatil tak o 22 tisíc více, než měl.
Podobně na tom byli i další dva odběratelé, kteří pokaždé dostali jen přibližně polovinu objemu uhrazeného dřeva.
Celkem lidé zaplatili o 35 tisíc korun více. Prodejce je nyní podezřelý z podvodu, za což mu hrozí až dva roky vězení.
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Policie řeší podvody s prodejem paliv, pachatelé užívají i loga známých firem
Na přelomu srpna a září zaznamenali policisté na Olomoucku šest případů okradených lidí, kteří reagovali na nabídku e-shopu s tuhými palivy. Stalo se to například i ženě ze Šternberka.
„Na internetu si našla výhodnou nabídku dřevěných válcových briket v celkové hodnotě přes pět tisíc korun. Zboží vložila do virtuálního košíku a přešla k platbě, přičemž prodejce nabízel pouze okamžitou platbu bankovním převodem. Žena tento platební způsob akceptovala a zboží uhradila. Obratem jí na e-mail přišla faktura za nákup paliva,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
Brikety však zákaznice nedostala. Když později zkontrolovala kontaktní údaje e-shopu, zjistila, že uvedené telefonní číslo ani IČO neexistují.
Takový postup doporučuje policie ještě před zaplacením. „Podvodníci často využívají sezonních akcí a lákají na podezřele nízké ceny. Před nákupem se vždy zastavte, ověřte si recenze vámi vybraného e-shopu, a to nejen na jeho stránkách,“ upozornil Herzán.
Paliva se nedočkali ani další kupující. Celková škoda je vyčíslena na 140 tisíc korun. Za podvod je v tomto případě sazba až pět let vězení.