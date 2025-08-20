„Případ nyní prověřuje policie jako podezření z podvodu, za který pachatelům u soudu hrozí až pět let vězení,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.
Muž inzerát na Teslu našel na internetu v polovině července. „Nákup si nechal zprostředkovat známým, který se zabývá dovozem těchto aut. Společně pak ověřili vůz přes službu CEBIA, která se specializuje na prověřování historie a původu vozidel,“ poznamenal mluvčí.
Kontrola neukázala nic podezřelého. „V polovině srpna proto muž uhradil zahraniční společnosti fakturu za nákup vozidla 32 tisíc eur (783 400 Kč). Na faktuře bylo uvedeno, že vozidlo bude předáno dva dny po zaplacení v Holandsku,“ uvedl mluvčí.
„Sejít se měli na letišti v Amsterdamu. Na místě předání se však nikdo nenacházel a prodejce se stal od té doby nekontaktní,“ řekl Hejtman.
Policejní mluvčí varoval zájemce před nákupem vozidel ze zahraničí. „Důkladně si ověřte informace o prodávajícím. V žádném případě byste neměli posílat dopředu peníze neznámé osobě. Trvejte na převodu peněz, až si vozidlo prohlédnete. Pokud uhradíte fakturu předem osobě nebo firmě, kterou neznáte, můžete být podvedeni,“ upozornil.