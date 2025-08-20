Muž z Jesenicka toužil po Tesle. Do zahraničí poslal 32 tisíc eur, ale auto nemá

  10:50
Neznámý podvodníci připravili bezmála o 800 tisíc korun šestatřicetiletého muže z Jesenicka, který si chtěl koupit auto značky Tesla od zahraniční společnosti. Zájemce zaslal požadovaný obnos v eurech předem na účet údajného prodejce, ale vozidla se nedočkal. Obchodník s ním přestal komunikovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Případ nyní prověřuje policie jako podezření z podvodu, za který pachatelům u soudu hrozí až pět let vězení,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Muž inzerát na Teslu našel na internetu v polovině července. „Nákup si nechal zprostředkovat známým, který se zabývá dovozem těchto aut. Společně pak ověřili vůz přes službu CEBIA, která se specializuje na prověřování historie a původu vozidel,“ poznamenal mluvčí.

Kontrola neukázala nic podezřelého. „V polovině srpna proto muž uhradil zahraniční společnosti fakturu za nákup vozidla 32 tisíc eur (783 400 Kč). Na faktuře bylo uvedeno, že vozidlo bude předáno dva dny po zaplacení v Holandsku,“ uvedl mluvčí.

Elektroauta, která dávají smysl. Porsche za polovic, tesla za půlmilion

„Sejít se měli na letišti v Amsterdamu. Na místě předání se však nikdo nenacházel a prodejce se stal od té doby nekontaktní,“ řekl Hejtman.

Policejní mluvčí varoval zájemce před nákupem vozidel ze zahraničí. „Důkladně si ověřte informace o prodávajícím. V žádném případě byste neměli posílat dopředu peníze neznámé osobě. Trvejte na převodu peněz, až si vozidlo prohlédnete. Pokud uhradíte fakturu předem osobě nebo firmě, kterou neznáte, můžete být podvedeni,“ upozornil.

20. srpna 2025  10:50

