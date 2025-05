Případ se týká peněz na plavání dětí ze Základní školy Prostějov v ulici Dr. Horáka. Ta se ve spolupráci s místním plaveckým klubem rozhodla rozšířit kurzy plavání i pro děti na druhém stupni.

Plavecký oddíl TJ Prostějov platil část nákladů za pronájem bazénu v městských lázních, děti vyučovali trenéři, kteří zároveň působili na škole jako učitelé. Na výuku získala tělovýchovná jednota dotaci od Národní sportovní agentury.

Podle soudu Matyášek uvedl do žádosti o poskytnutí dotace nepravdivý počet členů tělovýchovné jednoty. „Členství vzniká přijetím na základě písemné přihlášky. Tvrdit, že jsou děti účastnící se plavání zároveň členy tělovýchovné jednoty, není možné,“ uvedla soudkyně Adéla Pluskalová.

„Třináct dětí nemělo rodiči zaplacenou přihlášku, ale bylo evidováno a použito k poskytnutí dotace neoprávněně. Pan Matyášek to velmi dobře věděl, o dotace už v minulosti žádal. Věděl, že ne všichni musejí podepsat členské přihlášky a zaplatit poplatky,“ dodala soudkyně.

Zastupiteli hrozily dva roky vězení

Matyáškovi hrozily až dva roky vězení. „Peněžitý trest považuje soud za naprosto přiměřený a takový, aby si obžalovaný uvědomil, že takto jednat nelze a že pochybil,“ zdůvodnila Pluskalová.

„Během líčení nezaznělo nic, že by uznal chybu a chápe to. Nejdříve by měl mít najisto postavenou členskou základnu, a pak až si žádat o podporu,“ sdělila soudkyně.

Státní zástupce okresního státního zastupitelství v Prostějově Jaroslav Miklenda je s verdiktem spokojen. „Důkazy shromážděné v přípravném řízení byly natolik pádné, že soud rozhodl dle obžaloby,“ uvedl Miklenda.

„Nepadlo nic, co by mělo obžalobu rozptýlit. Že nešlo o administrativní pochybení, vyplývá i z rozsudku, který říká, že byl pan obžalovaný srozuměn s tím, že do žádosti o dotaci podává nesprávné informace. Musel vědět, že porušuje zákon,“ upozornil Miklenda.

Matyášek se cítí nevinen

Matyášek se na místě odvolal. Domnívá se, že soud nevzal v potaz všechny okolnosti. „Je potřeba jít přesně podle toho, jak jsou napsané podmínky ve výzvě Národní sportovní agentury,“ reagoval.

„Podle mého názoru je prokázané, že neuvádí podmínku členství, pouze, že sportovní klub musí evidovat sportovce, kteří se účastní pravidelné sportovní činnosti. To se dělo na základě smlouvy se školou,“ reagoval.

Celková dotace činila zhruba 1,6 milionu korun, klub vrátil poměrnou část 36 200 korun. Trenér upozornil, že pět dětí z těch, za něž oddíl dotaci vracel, přihlášky mělo.

„Že třináct rodičů nepodepsalo přihlášky, je pro mne opravdu úsměvný důvod pro to, abych byl odsouzen. Považuji to za velkou nespravedlnost,“ bránil se.

„Předpokládal jsem, že soud zhodnotí všechny aspekty toho, že jsme začínali a chtěli jsme pro děti vytvořit projekt, který by pro ně byl na devět let,“ dodal Matyášek s tím, že předtím končila na škole plavecká výuka na prvním stupni.

V zastupitelstvu hodlá setrvat

Jelikož kvůli podanému odvolání není rozsudek pravomocný, Matyášek nezvažuje, že by rezignoval na místo zastupitele za opoziční hnutí Na rovinu (STAN, TOP 09, Zelení).

„Chtěli bychom, aby byla celá kauza vysvětlena a padly pochybnosti. Myslím, že to, jak jednám v zastupitelstvu a jak jsem jednal třeba v krajské sportovní komisi, může být důvodem, že moje spory s některými vedoucími činiteli radnice možná směřovaly k tomu, aby byl podnět policii podán,“ domnívá se Matyášek.

Náměstek prostějovského primátora Miloš Sklenka (ANO), který má na starosti oblast školství a sportu, před časem uvedl, že město podalo podnět k prošetření projektu na základě stížností rodičů žáků.

„Problém byl v tom, že všechny děti byly přihlášeny do plaveckého oddílu. Tomu pak vznikl nárok na čerpání dotace z Národní sportovní agentury. Došlo však k tomu, že někteří rodiče nevěděli, že jsou jejich děti v oddílu přihlášené, a přišla nám stížnost, že jsou vyzýváni, aby platili členský příspěvek,“ sdělil Sklenka.

„V rámci školního vzdělávacího programu byla žákům zařazena hodina plavání navíc, ta ale má být ze zákona zdarma. Jednalo se o oficiální stížnost, u níž máme jako zřizovatel povinnost ji prošetřit,“ dodal.

Město proto podle náměstka primátora do školy poslalo veřejnosprávní kontrolu, jež zjistila, že projekt má velký nepořádek v přihláškách. Odbor, který kontrolu prováděl, nechal klubu šest týdnů na to, aby 143 dětí zapsal dodatečně. Všechny přihlášky se ovšem nepodařilo doložit.