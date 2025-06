„Hnízdění vlh pestrých a břehulí říčních přiláká každý rok do parku velké množství návštěvníků i fotografů. Velmi děkujeme Zoo Olomouc a jejímu zřizovateli, statutárnímu městu Olomouc, za poskytnutí příspěvku ve výši půl milionu korun na stavbu této krásné pozorovatelny,“ sdělil ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek.

„Věřím, že ji návštěvníci budou rádi využívat, stane se pro ně příjemným prostředím pro pozorování ptačích obyvatel parku a zároveň omezí pohyb osob v blízkosti hnízdní stěny, čímž se sníží rušení ptáků, zejména v době hnízdění,“ doplnil.

Celý projekt podtrhuje skutečnost, že zoo plní svou funkci nejen v chovu zvířat, ale také v ochraně přírody.

„Spolupráce s Českou společností ornitologickou je pro nás důležitým krokem. Uvědomujeme si, že ochrana přírody nesmí končit za branami zoologické zahrady a chceme aktivně přispívat i k ochraně volně žijících druhů přímo v našem regionu,“ uvedl ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň.

„Finanční podporu projektu výstavby pozorovatelny v Ptačím parku Malá Lipová vnímáme jako smysluplnou investici do budoucnosti krajiny, v níž mají své místo ohrožené druhy živočichů a rostlin. Doufáme, že i tímto pomůžeme u široké veřejnosti pěstovat kladný vztah k přírodě,“ dodal.

Pozorovatelna ptáků se zaměří i na vzdělávání

Podpora stavby pozorovatelny ze strany olomoucké Zoo je podle něj začátkem dlouhodobé spolupráce v ptačím parku Malá Lipová zejména v oblasti enviromentálního vzdělávání.

Pozorovatelnu budou ornitologové spolu se spolkem, který se spolu s dobrovolníky o pískovnu stará, využívat kromě pozorování ptáků i k ekologické výchově, akcím pro veřejnost a školním exkurzím.

Pozorovatelna je vybudována z dubového a modřínového dřeva. Stojí uprostřed malé pískovny nedaleko obce Rokytnice na Přerovsku na 12 dřevěných sloupech. Poskytne najednou prostor až pro 15 pozorovatelů, skryje je před deštěm i sluncem a svou vzdušnou konstrukcí zajistí, že jí i v parném létě bude profukovat vánek.

Interiér je přizpůsoben pro školní exkurze a ekovýchovné programy. Hnízdícím vlhám pestrým a břehulím říčním by pozorovatelna měla zajistit klidné a bezpečné hnízdění bez zbytečného rušení lidmi, zatímco návštěvníkům zpříjemní jejich pozorování a fotografování.

Ptačí park leží v polích

Ptačí park Malá Lipová se od roku 2021 nachází uprostřed intenzivně obhospodařované krajiny poblíž Přerova. Je domovem kolonie chráněných vlh pestrých a břehulí říčních.

Dosud tam bylo zaznamenáno celkem více než šedesát druhů ptáků. V parku se vyskytují i vzácné rostliny jako orchidej vstavač nebo vousatka prstnatá.

Vlha pestrá je exoticky vyhlížející pták, patří mezi naše nejpestřeji zbarvené ptáky. A je jediným zástupcem čeledi vlhovitých ptáků v České republice.

Hnízdí v koloniích a k hnízdění potřebuje strmé písčité stěny, do nichž si vyhrabává nory. Jde o teplomilný druh, který k nám zpravidla přilétá až začátkem května. Živí se hmyzem a bez problémů si poradí i s vosami či sršni. Nejvhodnější doba k pozorování vlh je od května do konce července. V loňském roce obsadily vlhy pestré v ptačím parku Malá Lipová celkem 45 hnízdních nor.

Břehule říční jsou drobní nenápadní ptáci podobní vlaštovkám. Dříve hnízdily ve strmých říčních březích pravidelně obnovovaných povodněmi.

Regulací řek a zpevňováním břehů o přirozená hnízdiště přišly, dokázaly se však přizpůsobit a k hloubení hnízdních nor začaly využívat především pískovny. Břehule se stejně jako vlhy živí hmyzem. V minulé sezoně zahnízdilo na Malé Lipové deset párů.