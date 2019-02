Nemohla sehnat látkové pleny, teď je ze Šternberka vyváží do celé Evropy

„Dostala jsem plenu a chtěla jsem další takovou, nebo i hezčí, ale nemohla jsem ji nikde sehnat,“ vzpomíná vystudovaná ekonomka.

Začala tedy na internetu hledat někoho, kdo by jí plenu ušil podle vlastního návrhu. Zároveň si uvědomila, že nejspíš narazila na produkt, se kterým by se mohla zkusit do podnikání pustit.

„Původně jsem si ale myslela, že to bude jen přivýdělek,“ usmívá se spolumajitelka firmy, jejíž roční obrat po deseti letech na trhu dosáhl 25 milionů korun.

„Začátek byl takový, že jsem si sedla k internetu, našla si obchod s dětským oblečením, zavolala tam a přijela ukázat, jak vypadá konkrétní produkt. Byl to takový trochu skautský přístup,“ popisuje první kroky v podnikání Lucie Tlamková.

Začínala tehdy pouze se třemi plenami, respektive s jedním typem ve třech různých barvách.

„Teď si někdy říkám, jak jsme to vlastně mohli někomu prodat,“ směje se spolumajitelka úspěšné firmy a dodává, že dnes má T-tomi Accessories v nabídce více než 650 položek. Kromě látkových plen z nejrůznějších materiálů a s řadou vzorů prodávají i slintáčky, osušky a další výbavu pro děti.

Banky odmítaly dát úvěr, firma se obešla bez něj

Lucie před založením firmy pracovala v anglickém nakladatelství a v obchodě s cizojazyčnou literaturou.

„S byznysem jsem zkušenosti neměla a to ani nikdo v rodině. Začínali jsem od nuly a postupně jsme se všechno učili,“ vzpomíná. Postupovala po malých krůčcích.

„Žádná banka nám nechtěla dát úvěr, takže jsme do startu museli vložit část svých peněz a také nám pomohla rodina. Možná jsme pak na banky trochu zanevřeli, ale za celou dobu podnikání jsme si žádný úvěr nevzali. Každou vydělanou korunu jsme vraceli zpátky do firmy.“

Po zhruba sedmi letech, kdy si produkty nechávala šít externě, se podařilo pronajmout výrobní prostory v průmyslové zóně ve Šternberku a zřídila vlastní šicí dílnu. Nyní má T-tomi Accessories 15 zaměstnanců a produkty nabízí po celé Evropě.

„Myslím, že naším nej je pracovitost a efektivita. V malém kolektivu jsme schopní vyprodukovat strašně moc. Všichni jsou velmi efektivní, ať už jsou to švadlenky v dílně nebo kolegové v kanceláři či expedici,“ vysvětluje jeden z hlavních důvodů úspěchu.

„My chceme zákazníka získat, stojíme si za svým produktem, víme, že je dobrý,“ dodává.