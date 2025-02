Podnikatel roku Olomouckého kraje expanduje do světa s inovativními kotli

Jeho firma například otevírá první pobočku v Polsku a rozvíjí distribuční síť v Itálii, Francii, Německu, ale i v Jižní Americe. Podle Tihelky si jeho firma předsevzala změnit vnímání samotného topení dřevem v kotlích a v kamnech.

Tihelkova rodinná společnost Blaze Harmony se 150 zaměstnanci vyrábějící kotle a kamna vznikla v roce 2007. Dnes vlastní několik patentů a působí na řadě evropských trhů. Klade důraz na uživatelskou přívětivost i na špičkový průmyslový design. Pochlubit se může dvěma zcela automatizovanými výrobními halami.

„Když jsme se před pět lety rozhodovali, že postavíme moderní fabriku na zelené louce, byla to poměrně vysoká investice a banky nám řekly, že jsme pro ně start-up, ať si hledáme investora. Za jednu z našich největších výher považuji, že se nám nakonec podařilo realizovat plán bez investorů a ve firmě jsme jen rodina,“ zhodnotil Tihelka.

Tihelka se hlavně snaží změnit způsoby vytápění, když využil své zkušenosti z prodeje a montáže elektronických regulací hoření pro kotle. Narážel na bariéry v zavedených postupech a neochotu konkurentů přijímat novátorská řešení.

„Svými technicky nadčasově řešenými produkty patří mezi nejrychleji rostoucí firmy v oboru vytápění spojeného se spalováním biomasy a inovace se staly hlavním pilířem vývoje i výroby,“ popsali porotci soutěže.

„Vytápíme dvacet tisíc domácností a letos rozšiřujeme portfolio o krbová kamna,“ řekl Tihelka, který v oboru začínal před deseti lety od nuly.

Jako kluk z vesnice vyrůstal v 80. letech v rodinném domě, kde se topilo v kotli. „Dávali jsme na noc lopatu uhlí, které nebývalo kvalitní, přidusili to a na vesnici to pak pěkně smrdělo. Potom jsme měli s rodinou chalupu, topil jsem v kamnech a v kotlích a vždycky mi něco vadilo. A to, co mi vadilo, jsem se snažil zlepšit a přenést do produktu,“ vrací se Tihelka k začátkům svého podnikání.

Nosným sortimentem firmy je kotel na dříví s ruční dodávkou paliva. „Běžně nemůžete pomalu odejít z domu, aby vám to nevyhaslo a nemuseli jste znovu roztápět. Náš hlavní patent, o který máme opřený marketing i obchodní úspěch, je, že dokážeme udržet stálý žár v kotli více než 24 hodin,“ přibližuje oceněný podnikatel.

Uživateli ho zkrátka stačí ráno roztopit, přiložit a večer nebo i druhý den ho nemusí čistit ani znovu roztápět, stačí jen přiložit novou dávku paliva a pokračovat ve vytápění. Kromě ekologických aspektů lidé oceňují podle Tihelky zákazníci právě čistotu provozu a komfort.

„Fígl je v tom, že v určitém stavu, kdy vám odhořívá palivo v komoře, dokážeme mechanicky detekovat množství paliva. V momentě, kdy to klesne pod určitou úroveň, vypneme přes elektroniku ventilátor, který řídí spalování, zastavíme proces hoření a v tu chvíli udržíme stálou žárnou vrstvu, která je potom dlouhodobě připravená pro novou přikládku,“ přibližuje.

Na trh ovšem firma uvádí i nová inovativní kamna bez elektřiny. „Přenesli jsme tam náš patent a slibujeme si od toho také velký obchodní úspěch. Protože dokážeme to samé. Večer přiložím, ráno vstanu a vím, že nemusím znovu roztápět, vymetat popel, jen přihodím další polínka,“ nastiňuje Roman Tihelka.

Stejně jako v předchozích letech vybrala letošního vítěze odborná porota složená také z národních vítězů předchozích ročníků. Předsedal jí Sotirios Zavalianis, zakladatel zdravotnického holdingu AKESO a držitel titulu EY Podnikatel roku 2023 České republiky.

„Roman Tihelka představuje mezi letošními vítězi regionálních kol typický příklad podnikatele, který se rozhodl podnikat, aby mohl realizovat své vize a uplatnit invenci a schopnost posouvat svůj obor vpřed, měnit věci k lepšímu,“ uvedla u příležitosti slavnostního vyhlášení Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika.

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk dodal, že region je domovem talentovaných a pracovitých podnikatelů.

Zbývající vítězové regionálních kol soutěže budou oznámeni v dalším průběhu února a hlavní ceny v pěti kategoriích budou předány 4. března 2025. Absolutní vítěz se v červnu zúčastní světového finále v Monaku, kde se bude ucházet o titul EY Světový podnikatel roku 2024.