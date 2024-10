Zemřel podnikatel omilostněný Zemanem, abolici kvůli zdraví prověřovala policie

„Pavel to měl v poslední době hodně těžké. Byl strašně moc nemocný a bojoval, jak mohl,“ napsala Jolana Podroužková Seznam Zprávám. Příčinu úmrtí neuvedla.

Milost udělenou v roce 2021 tehdy musel spolupodepsat také premiér Andrej Babiš. Šlo totiž o takzvanou abolici. Muž, kterému dal tehdy Zeman milost, kvůli vážnému zdravotnímu stavu ale dál podnikal, byť už měl být tři roky nemocný.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v souvislosti s milostí prověřovali podezření z podvodu, respektive z padělání a pozměňování lékařské listiny. Náměstkyně obvodního státního zástupce pro Prahu 2 Olga Chovancová ale již dříve potvrdila, že policisté případ odložili.

V roce 2019 se Podroužek dostal do vedení několika firem. Jednu ze společností dokonce nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co ho prezident omilostnil.

Zeman omilostnil Podroužka 14. září 2021, tedy v den, kdy sám byl ve vážném stavu. Dopoledne přijel do Ústřední vojenské nemocnice a zůstal tam osm nocí. Jeho stav i důvod hospitalizace byl v té době nejasný.

Podnikatel byl stíhán pro krácení daní

Udělením milosti prezident zastavil stíhání Podroužka za krácení daní se škodou 9,7 milionu korun. Navíc mu odpustil podmínku za řízení v opilosti.

„Pro mě to bylo obrovské překvapení, dál se k tomu vyjadřovat nebudu,“ sdělil tehdy portálu iDNES.cz Podroužek. Tvrdil, že původně o žádosti o milost ani nevěděl. Podala ji jeho matka.

Podroužek podle zjištění iDNES.cz nechal deset dní po udělení milosti zapsat do obchodního rejstříku českou pobočku společnosti EPI Private bank. Její mateřská firma sídlila v Dominikánské republice, i za ni sám Podroužek podle dokumentů z obchodního rejstříku jednal.

Z notářského zápisu uloženého ve sbírce listin dokonce vyplývá, že v dubnu 2019 daňový ráj navštívil, aby firmu zapsal do tamního rejstříku. Působil v šesti firmách.

Nemocný podnikatel zastával vrcholné funkce

Stal se ředitelem, předsedou představenstva nebo jednatelem. Zdravotní zprávy ale novinářům ukázat nechtěl.

„Když jsem vylezl z nemocnice, řekli mi tři čtvrtě roku, a to bylo řečeno nadneseně, ale já si řekl, že se postavím znovu na nohy. Intenzivně pracuju tři hodiny ráno, pak jsou to už mechanické věci, třeba že se s někým potkám,“ uvedl v minulosti Podroužek.

Prezidentské kanceláři tehdy žádost o milost postoupila ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

„V dané věci bylo vyhodnoceno, že je naplněna podmínka závažného zdravotního stavu osoby, v jejíž prospěch je o milost žádáno. Z tohoto důvodu nebylo možné, aby ministryně spravedlnosti o žádosti o milost rozhodla sama,“ sdělil tehdy mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Benešová však žádné doporučení k žádosti nepřiložila.