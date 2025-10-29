Připravujeme podrobnosti.
Odborníci řeší nový fenomén. Děti si ráno míchají kratom, aby vydržely ve škole
Některé třináctileté děti si před odchodem do školy umíchají koktejl z kratomu, aby si dodaly energii a lépe zvládaly stres. Zvládat nástrahy dnešní doby je pro děti čím dál složitější a fenoménu...
Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu
Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...
Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu
Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13...
Policie vyšetřuje vraždu opilce a rodinného tyrana. Nožem ho bodl nevlastní syn
V Hranicích na Přerovsku byl zavražděn čtyřiačtyřicetiletý muž, po hádce na rodinné oslavě ho podle policie nožem bodl nevlastní syn. Muž byl často opilý a týral rodinu. Olomoučtí krajští...
Bylo půl osmé, když k nám dorazil dozorce. Hospodský vzpomíná na útěk Kajínka
Podobně jako pevnost If ve Francii proslavil Monte Christo, obávaná věznice Mírov na Šumpersku získala věhlas díky slavnému útěku Jiřího Kajínka. Jenže zatímco legendárního hraběte si vymyslel...
Přeskočilo mi. Když jsem to zapálila, nikdo tam nebyl, řekla žena k požáru chaty
Krajský soud v Olomouci začal ve středu ráno projednávat případ Zuzany Drinkové, která je obžalovaná v kauze loňských požárů v Uničově. Podle spisu se dopustila pokusu o těžké ublížení na zdraví a...
Sladší než ligový start! Nové Sady vyhlíží Plzeň a kvůli FAČR i skromnější kulisu
Pro velký fotbal oba vychovala Sigma Olomouc. Jeden s ní zažil herní vrcholy kariéry i nešťastné období. Druhý neprošel sítem talentů až do A-týmu. Společná motivace se naplnila, když ve třetím kole...
Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce
Potřetí ve své funkci udělil prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Řád bílého lva předal například herci Zdeňku Svěrákovi, tenistce Martině Navrátilové a in memoriam také šéfce...
Dal gól a podíval se do nebe. Věnuju ho mamce, vzkázal dojatý David Kaše
První gól sezony. První od ledna. A první, který už neviděla jeho maminka Kamila. „Chci jí ho věnovat,“ tvrdil pohnutě hokejový útočník David Kaše, když v přesilovce rozhodl o úterním extraligovém...
„Řekli nám, že Pavlík nebude.“ Zatajování střevních potíží chlapce málem stálo život
Pavel je patnáctiletý kluk, který miluje airsoftové zbraně a kočky, jezdí na snowboardu a stejně jako jeho vrstevníci rád tráví čas u počítače. Jenže nyní už skoro rok leží v nemocnici. Na jednotce...
Zapomenutý nástroj? Umělec křísí poklad, který vyhrával v salonech už před 200 lety
Už při studiích ho oslnilo harmonium, polozapomenutý příbuzný klavíru a varhan. Nyní je Ondřej Mucha jediným koncertním hráčem na tento neobvyklý nástroj v Česku. Kromě toho, že se Mucha naučil na...
Výročí 107 let od založení Československa. Kde oslavit 28. říjen v Olomouckém kraji?
Česká republika si v úterý připomene již 107. výročí založení Československa, prvního demokratického státu na našem území. Redakce iDNES.cz přináší tipy, kde státní svátek v Olomouckém kraji oslavit....
Sudí správně odvolal penaltu proti Slavii. Nechyboval ani při zákroku Mosese
Slávista Moses bez osobního trestu? Správně. Odvolaná penalta po pádu olomouckého Šípa? Rovněž správně. Při obou situacích, které v nedělním ligovém utkání Slavie v Olomouci přinesly kupu emocí,...
Škoda po vykolejení Pantografu činí 2,7 milionu. Řeší se možná chyba strojvůdce
Při nedělním vykolejení jednoho vagonu elektrického historického vlaku Pantograf v Přerově vznikla škola 2,7 milionu korun. V soupravě cestovalo 23 lidí, nikdo nebyl zraněn. Okolnosti nehody, která v...
Myslivci na Prostějovsku jsou ve střehu, zajíce začíná kosit myxomatóza
Dřív likvidovala králíky, teď se nebezpečná choroba přenesla také na zajíce. Státní veterinární správa České republiky nedávno potvrdila, že uhynulí zajíci na jižní Moravě měli vysoce nakažlivou...