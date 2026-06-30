Muž popíjel u vody, pak nezvládl řízení a autem srazil kočárek s batoletem

„Šedesátiletý muž v sobotu nejprve přijel vozem Mercedes-Benz až na travnatou plochu k jezeru Poděbrady, kde auto odstavil. Během svého pobytu u vody pak konzumoval alkoholické nápoje,“ popsal policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
Po patnácté hodině se rekreant rozhodl k odjezdu, který ovšem kvůli vypitému alkoholu nezvládl. Najel lidem, kteří se nacházeli poblíž, na okraj deky a především otevřenými levými předními dveřmi vrazil do kočárku, uvnitř něhož v tu chvíli bylo dvouleté dítě.
|
Řidička se dvěma promile najela na tramvajový pás, poničené auto shořelo
„To matka stačila po převrácení kočárku včas zachytit. Během bezohledného chování řidiče tak naštěstí nedošlo k žádnému zranění ani škodě na majetku,“ sdělil Herzán.
Přivolaní policisté muži naměřili téměř dvě promile alkoholu, nyní mu za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí pokuta, zákaz řízení a v krajním případě také až roční vězení.