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Muž popíjel u vody, pak nezvládl řízení a autem srazil kočárek s batoletem

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  14:21
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nepříjemné chvíle zažila o víkendu část lidí, která se vyrazila za tropických teplot vykoupat na přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce. Starší muž tam totiž ohrozil své okolí poté, co popíjel alkohol i přesto, že na místo i z něj se přesouval autem.

„Šedesátiletý muž v sobotu nejprve přijel vozem Mercedes-Benz až na travnatou plochu k jezeru Poděbrady, kde auto odstavil. Během svého pobytu u vody pak konzumoval alkoholické nápoje,“ popsal policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

Po patnácté hodině se rekreant rozhodl k odjezdu, který ovšem kvůli vypitému alkoholu nezvládl. Najel lidem, kteří se nacházeli poblíž, na okraj deky a především otevřenými levými předními dveřmi vrazil do kočárku, uvnitř něhož v tu chvíli bylo dvouleté dítě.

Řidička se dvěma promile najela na tramvajový pás, poničené auto shořelo

„To matka stačila po převrácení kočárku včas zachytit. Během bezohledného chování řidiče tak naštěstí nedošlo k žádnému zranění ani škodě na majetku,“ sdělil Herzán.

Přivolaní policisté muži naměřili téměř dvě promile alkoholu, nyní mu za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí pokuta, zákaz řízení a v krajním případě také až roční vězení.

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