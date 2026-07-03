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Kde je málo bezpečí či zeleně? Olomouc spustila pocitovou mapu, má zlepšit život

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  4:55

Modrá barva strachu. Olomoučané mají podle nové pocitové mapy obavu z kriminality zejména v okolí vlakového nádraží. | foto: Pocitové mapování Olomouc

Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami zaměřenými na to, jak obyvatelé vnímají jednotlivá místa ve městě. Výstupy z mapování poslouží jako podklad pro plánování rozvoje města, přípravu strategických dokumentů a investičních projektů. Interaktivní web zobrazuje například lokality, kde se lidé cítí bezpečně, která místa mají rádi, kde jim chybí zeleň nebo která považují za problematická.

Princip mapování spočívá v tom, že uživatelé v interaktivní mapě označí vybrané místo a přiřadí mu určitou zkušenost či pocit. Mohou tak upozornit například na problematickou dopravu, nedostatek zeleně nebo naopak vyzdvihnout oblíbené lokality.

Výsledná data doplňují statistické ukazatele o zkušenosti obyvatel. „Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů o dané lokalitě a problematice. Různé varianty tohoto řešení nabízejí veřejnosti i další města, jako například Ostrava či Brno,“ uvedl Tomáš Burian z odboru informatiky olomouckého magistrátu.

„Jedná se proto o velmi praktické rozšíření našeho olomouckého datového portálu, které přináší nové úhly pohledu na naše veřejné prostranství,“ dodal Burian.

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Portál vznikl ve spolupráci s katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Kromě map obsahuje také informace o jednotlivých projektech, metodice mapování a výsledcích již uskutečněných šetření.

Nový web navazuje na rozvoj městských datových a mapových aplikací. Zájemci jej najdou na webu Pocitové mapování Olomouce.

Z dosud nasbíraných dat například vyplývá, že pocit nebezpečí a strachu u Olomoučanů převládá například v okolí vlakového nádraží nebo u Smetanových sadů.

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