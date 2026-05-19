Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mrazy, kroupy a choroby nutí sadaře ke změně strategie. S meruňkami končí

Lenka Muzikantová
  5:55
Meruňky a z nich vyrobená lahodná pálenka se brzy stanou velkou vzácností. Kvůli rozmarům počasí a houbové chorobě peckovin moniliové spále, které každoročně ve velkém decimují úrodu, už sadařům došla trpělivost. Oblíbené oranžové ovoce nahrazují odolnějšími broskvoněmi či slivoněmi. Nebo zcela jinak.
Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na...

Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na Olomoucku. (květen 2026) | foto: Miroslav Nesét

Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na...
Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na...
Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na...
Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na...
6 fotografií

V Otaslavicích na Prostějovsku, kde dříve měli ovoce a zeleninu na sto hektarech, většinu stromů vykáceli a raději místo nich otevřeli zahradní centrum. „Kdyby mě mělo živit jen ovocnářství, asi bych se už dávno oběsil. Ponechal jsem jen 4,5 hektaru sadu z nostalgie a dnes prodáváme hlavně kytky a sazenice. Byznys jsem musel nasměrovat jinam,“ svěřuje se otaslavický podnikatel Miroslav Nedělník.

Nevyzpytatelné počasí, jež letos nejdříve přineslo březnové a dubnové mrazy a před pár dny také krupobití, se na jaře opakuje každoročně se železnou pravidelností a potrápilo i další ovocnáře v Olomouckém kraji.

Následky mrazů se mohou ukázat i později

„Bohužel je to rok od roku horší. Buď je moc sucho, nebo zase povodně. Letos nás potrápily hlavně mrazíky v květu stromů a jahod,“ zlobí se Pavel Vodseďálek, který má prodejnu a provozuje samosběr ve vesnici Plinkout u Uničova na Olomoucku.

Meruňky, jablka i švestky. Sadaři sčítají ztráty po mrazech, škody jsou velké

Úrodu na ovocných stromech, které pěstuje na 35 hektarech, má z půlky zničenou. „Schytaly to i jahodníky. Mrazy poškodily třicet procent rostlin, a to jsou jen viditelné škody. Další se teprve mohou ukázat, plody třeba budou moc malé nebo nekvalitní. Uvidíme, jak to dopadne,“ hlesne Vodseďálek.

Déšť s kroupami, které mu před pár dny vypláchly záhony, ho naštěstí nepřekvapil. „Tušil jsem to. Po předchozích zkušenostech proto zásadně dávám rajčata a papriky na pole až po 20. květnu, do té doby je schovávám pod tkaninou. Vyplatilo se mi to,“ prozrazuje farmář z Plinkoutu.

Loňská úroda? Poprvé po deseti letech

Takové štěstí bohužel neměl ovocnář Miroslav Nesét z Veleboře u Úsova na Šumpersku. Před březnovými a dubnovými mrazy meruňky ještě ochránil, protože jim přitápěl, jenže teď mu je zničily kroupy.

„Šlo to pásem přes Bezděkov až k nám a schytali jsme to v plné síle. Meruňky mám na maděru,“ stýská si sadař. Plody podle něj byly už dost velké a každý tak schytal tři údery. „Je to jedním slovem katastrofa. Z padesáti hektarů sadů mám zničených určitě šedesát procent,“ bilancuje pěstitel.

Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na...

Poničené meruňky mu pravděpodobně shnijí nebo rovnou opadají. Kvůli pobitému listí na stromech budou také horší přírůstky a vyzrávání dřeva, což má zase vliv na příští sezonu. Ovocnář ještě letos nainstaluje sítě, jež by měly stromy proti kroupám ochránit. V pozitivní obrat však už moc nevěří.

„Je to stále něco už řadu let za sebou. Úroda meruněk mi vyšla jen loni po deseti letech neúspěchu,“ posteskl si Nesét.

„Ochránit úrodu je ekonomicky nemožné“

Zapravdu pěstitelům dávají i odborníci. „Bohužel v posledních letech se změnou klimatu dochází k tomu, že mrazíky chodí periodicky a trvají několik dní po sobě, takže ochránit úrodu je z ekonomického hlediska takřka nemožné. K tomu se ještě přidává moniliová spála, která decimuje meruňky tak enormním, řekl bych až infekčním tlakem, že se to nedá ustříkat,“ popisuje vedoucí Ústavu ovocnictví brněnské Mendelovy univerzity Tomáš Nečas.

Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na Olomoucku. (květen 2026)
Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na Olomoucku. (květen 2026)
Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na Olomoucku. (květen 2026)
Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na Olomoucku. (květen 2026)
6 fotografií

Nic podobného prý sadaři před patnácti lety nezažívali. „Přestože stromy nestříkali, měli bezproblémovou úrodu. To už dnes není možné,“ upozorňuje Nečas.

Sadařům se proto nediví, že ztrácejí elán meruňky pěstovat. „Slyším od pěstitelů ze všech stran, že sady klučí a nahrazují je odolnějšími broskvoněmi nebo slivoněmi. Z broskví se sice nedá pálit, protože destilát z nich není tak chutný jako u meruňkovice, ale je to zkrátka teplomilné a chutné ovoce. Mrazuvzdornost květů je navíc vysoká a broskvoně trpí jen kadeřavostí, což se dá snadno zvládnout,“ je přesvědčený expert.

Samosběry jahod neutrpí, věří pěstitelé

Zachránit samosběr jahod i přes nepřízeň počasí se snaží například na farmě Měšťánkovi v Bochoři na Přerovsku. „Nezbývá mi nic jiného než vstávat ve tři hodiny ráno, usednout za traktor, vyjet mezi jahody a kropit. Jak voda na květech zmrzne, ochrání je před mrazy,“ prozrazuje svůj fígl Jiří Měšťánek. Přestože se nějakému poškození jahodníků přece jen nevyhne, samosběr neutrpí. „Rostliny mají v zásobě další pupeny a květy, které se rozvinuly, takže to myslím dopadne dobře,“ ujišťuje majitel farmy.

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

O oblíbené samosběry jahod, jež si každoročně nenechají ujít davy zájemců, nepřijdou lidé ani ve Skrbeni na Olomoucku. „První květy u jahodníků trochu pomrzly, ale vykvetly další. Takže věřím, že letos se sezona vydaří,“ uzavírá skrbeňský pěstitel Marcel Špaček.

11. května 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

Minifoťáček sloužil StB, učaroval i princezně. Legendární Mikroma slaví 80 let

Premium
Foťáček Mikroma proslavil přerovskou Meoptu.

Symbol československého technického umu ze druhé poloviny 40. let minulého století, který dokázal konkurovat světovým značkám a zároveň se vešel do kapsy u saka? Nepochybně miniaturní fotoaparát...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Koťata ohroženého levharta už začínají žužlat maso. Zůstala dvě, každé je jiné

Levhartí koťata se mají čile k světu

Mláďata vzácného levharta mandžuského se už pouštějí do zkoumání svého výběhu v olomoucké zoo. Koťata narozená v březnu se vyvíjejí zdárně, k mateřskému mléku se začínají seznamovat i s masem. Zatím...

Mrazy, kroupy a choroby nutí sadaře ke změně strategie. S meruňkami končí

Jarní krupobití způsobilo velké škody na sadech ve Veleboři nedaleko Úsova na...

Meruňky a z nich vyrobená lahodná pálenka se brzy stanou velkou vzácností. Kvůli rozmarům počasí a houbové chorobě peckovin moniliové spále, které každoročně ve velkém decimují úrodu, už sadařům...

19. května 2026  5:55

Zlatá cihla nebo rolexky? Lidé v Olomouci skupovali zatoulané poštovní zásilky

Na nákup s překvapením vyrazili zájemci v Olomouci do nákupního centra...

Ačkoliv původně dorazili jen na zkoušku pro jedinou zásilku, většina z nich odcházela s několika balíčky za stovky až tisíce korun. „Připadám si jako malá holka, když jsem si chodila pro štěstíčko za...

18. května 2026  16:50

Po stopách těžby břidlice. Budišovsko protkala nová síť naučných stezek

Starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm a autor projektu Lumír Moučka...

Ojedinělou hornickou oblast v okolí Budišova nad Budišovkou protkalo sto kilometrů nových naučných stezek, které turisty provedou přírodou kolem obřích odvalů, starých důlních děl i ruin hornických...

18. května 2026  14:37

Světový unikát. Olomoucká zoo získala za odchov zoborožců prestižní cenu

Olomoucká zoologická zahrada získala prestižní ocenění Bílý slon. Po 23 letech...

Po 23 letech se olomoucké zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat zoborožce malajského. V uplynulém roce se to podařilo pouze třem zoo na světě. Za mimořádný úspěch získala prestižní ocenění...

18. května 2026  13:31

Kriminálník vykradl lesní bar, za pár minut ho chytili policisté v civilu

Policisté zadrželi muže, který se v polovině května vloupal do lesního...

Jedenáctkrát trestaný recidivista vykradl oblíbený samoobslužný lesní bar u Horní Lipové na Jesenicku. K jeho smůle ale byli zrovna poblíž na vycházce policisté v civilu, kteří nenechavce po...

18. května 2026  11:49

Miliardová hala rozklížila politické strany v Olomouci. Do voleb jdou i s novými tvářemi

ilustrační snímek

Jen menší část voličů se v Olomouci rozhoduje v komunálních volbách podle programů stran. Oslovit víc by jich letos mohla třaskavá témata miliardové dotace na multifunkční halu nebo řešení...

18. května 2026  5:59

V boji s rakovinou musím být silná jako babička, míní spisovatelka Chalupová

Premium
Lenka Chalupová

O svém specifickém způsobu psaní knih vypráví s takovým elánem, že máte chuť vzít si část její energie pro sebe. Do chvíle, než se dozvíte, s čím se potýká. Lenka Chalupová, spisovatelka s vášní pro...

18. května 2026

Nové trasy cyklobusů do Konice i Hranic. Svézt se lze v létě také do Beskyd

ilustrační snímek

Novou nabídku cyklobusů mohou využít zájemci na linkách z Olomouce do Konice a z Olomouce do Hranic. Svézt se s kolem je možné i na Bouzov nebo přes Plumlov do Jedovnice. Od června začnou jezdit i...

17. května 2026  5:30

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Konec prasečího teroru. Sele zahrádkáři chytili do pasti ze salátu a palet

Toulavé sele, které ničilo úrodu, už chytili

„Zahrádkáři mohou slavit. Dnešním dnem je konec teroru a nastává klid a mír,“ glosoval šéf Záchranné zvířecí stanice v Bílé Lhotě-Pateříně u Litovle na Olomoucku Ondřej Csik úspěšný odchyt...

16. května 2026  13:32

Do služby s detektorem kovů. Strážníci v Šumperku jimi kontrolují dětská hřiště

Městská policie v Šumperku kontroluje dětská hřiště detektory kovů.

I zdánlivě upravené dětské hřiště může skýtat nejrůznější nástrahy a předměty, které mohou být pro děti nebezpečné. Šumperští strážnici se proto rozhodli dětská hřiště pravidelně monitorovat...

16. května 2026  7:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.