Deště je v posledních letech dost, horší jsou vlny veder, říká meteorolog

David Abrahámek zmapoval spolu se svými kolegy zvláštní projevy počasí pro výstavu Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa. Ta je k vidění na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle Abrahámka jsou extrémy viditelné především v posledních čtyřiceti letech. „Určitě stojí za to je zmínit. Probíhající klimatická změna stupňuje extremitu počasí. Není to ale jen extremita horkých vln, ale jsou to i studené vlny, na které se často zapomíná,“ líčí odborník.