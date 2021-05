Plumlovská přehrada bude letos lákat rekreanty také na novou cyklostezku

Na Plumlovské přehradě u Prostějova vodohospodáři v současné době opravují přeliv, kvůli kterému museli snížit hladinu. Toho využívají stavbaři, aby dokončili poslední chybějící úsek cyklostezky okolo vodního díla. Povodí Moravy zase vyčistí mokřad na přítoku do nádrže.



„Využijeme sníženou hladinu, abychom odtěžili sedimenty z prostoru před kamenným valem, kde se ukládají. Potřeba zbavit se usazenin potvrzuje, že naše opatření fungují, omezují zanášení nádrže a prodlužují její životnost,“ informoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Plumlovskou přehradu před lety zabily jedovaté sinice. Kdysi vyhledávanou turistickou lokalitu, kam každé léto přijížděly tisíce turistů, mikroorganismy proměnily v mrtvou zónu.

Státní podnik Povodí Moravy proto rozhodl o velké revitalizaci nádrže, jejíž součástí byla i rozsáhlá těžba usazenin. Na přítoku vodohospodáři vybudovali sedimentační zdrž s mokřadem, který mimo jiné filtruje přitékající vodu. Po sedmi letech nyní státní podnik ze zdrže odtěží sedimenty a obnoví tam rostliny.



„Vysazeny budou běžné druhy, které se na Plumlově vyskytovaly ještě v osmdesátých letech minulého století. A to tak, aby se na vybrané ploše vytvořila centra, ze kterých se rostliny mohou následně šířit dál,“ vysvětlil Petr Loyka, který bude na sázení dohlížet jako biologický dozor.

„Takovýchto středisek bude šest. Rákos i orobinec je nyní ojediněle zastoupen i mimo mokřad, kdy místa odpovídají stavu z první poloviny osmdesátých let,“ dodal Loyka.

Mokřad funguje jako přirozený filtr

Jedná se o první těžbu sedimentů od rozsáhlé revitalizace Plumlova v roce 2014. Předtím byla přehrada několik let vypuštěná, vodohospodáři odtěžili tisíce tun bahna a opravili hráz. Vysazené rostliny, jako orobinec, rákos či žabník, se na původních místech neuchytily kvůli suchu v posledních pěti letech.



Vodní nádrž výstavba: 1913–1933



kolaudace: 1936



rozloha: 68 hektarů



objem: 5,566 milionu metrů krychlových vody



největší hloubka: 12 metrů



Přehrada vznikla na místě dvou středověkých rybníků.



Na výstavbě nádrže pracovali italští váleční zajatci, kteří dostali za úkol odstřelovat skálu, ze které se sypala hráz.

Mokřad funguje jako přirozený filtr pro přitékající vodu. „Bude se i nadále podílet na filtraci a společně se srážedly fosforu by měl přispět k dosažení rovnovážného stavu v nádrži tak, aby nepřevládly podmínky pro masivní rozvoj sinic,“ řekl Gargulák.

„Vodní nádrže jsou však živý organismus a kvalitu vody ovlivní zejména znečištění, které se do nich dostává, především z nedostatečně čištěných odpadních vod vypouštěných do vodních toků,“ upozornil ředitel.

Kvalitní čističky odpadních vod má ovšem v současné době zhruba jen polovina všech obcí nad přehradou. Podnikatelé na Plumlově přesto věří, že letošní postcovidová sezona bude úspěšná.

„Doufám, že před sezonou se hladina vody zase zvýší, jak Povodí Moravy slíbilo. Mám trochu obavu, aby se pak neřeklo, že nebude z čeho, protože na pozvolné pláži, kterou tady máme, je každý metr hrozně moc vidět. Jinak jsem mírný optimista a doufám, že sezona bude co nejlepší. Kéž by se mohly uskutečnit aspoň akce pro tisíc lidí. To by nám velmi pomohlo,“ svěřil se provozovatel oblíbené pláže U Vrbiček Radek Kocourek.

Posledním zádrhelem na cyklostezce je most

Přehrada navíc letos získá velký tahák pro turisty a milovníky kol nebo kolečkových bruslí. Ještě před sezonou by se měla otevřít cyklistická stezka na levém břehu, která spojí Mostkovice s Podhradským rybníkem. Chybí pouze most, který nyní stavbaři dokončují.

„Cyklostezka by se už letos měla otevřít, most je poslední zádrhel, který tam je,“ potvrdila starostka Plumlova Gabriela Jančíková.



Do čistění a oprav Plumlovské přehrady Povodí Moravy v minulých letech investovalo více než čtvrt miliardy korun. Kompletně vybagrovalo dno, opravilo hráz a kromě samotné přehrady vybudovalo mokřady nebo sedimentační nádrže také na Podhradském rybníku, Bidelci nebo na Čubernici.

Probíhající opravy přelivu by pak měly zajistit bezpečné převedení povodňové vlny až na úrovni desetitisícileté vody.

„Například v roce 2006 se na vodní nádrži Vranov vyskytla tisíciletá povodeň dvakrát během tří měsíců. Pravděpodobnost, že něco podobného nastane, je opravdu malá, ale my s ní musíme počítat,“ vysvětlil ředitel Povodí Gargulák.

Podobné rekonstrukce v nedávné době prodělaly také nádrže v Bystřičce, Opatovicích, Boskovicích nebo Koryčanech.