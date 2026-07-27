Po letech trápení pozitivní vývoj. Voda v přehradě Plumlov je vhodná ke koupání

Byl to zdlouhavý proces. Z nádrže se musely vybagrovat usazeniny na dně, Plumlovská přehrada byla proto několik let bez vody. Instalovaly se srážedla fosforu, norné stěny i filtrace přes mokřady. Tato opatření měla přinést ochranu před naplavováním fosforu, který je potravou pro sinice, jež byly v minulosti postrachem turistů.
Pomohl i fakt, že se vesnice z okolí připojily k čištění odpadních vod. „Aktuální výsledky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje potvrzují, že voda v Plumlovské přehradě je i nadále vhodná ke koupání,“ uvedla v pondělí Alena Minxová, mluvčí Olomouckého kraje, který se na opravách rovněž podílel.
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Sinice zatím koupání na přehradě či jezerech nekazí, vyhráno ale není
Hygienici aktuálně kvalitu vody hodnotí stupněm 2 z pětibodové škály. „To znamená nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Doporučují pouze běžné preventivní opatření – po koupání se v případě možnosti osprchovat,“ sdělila Minxová.
Ještě při odběru na začátku prázdnin byla kvalita vody hodnocena nejvyšším stupněm 1. Až po několika týdnech tropických teplot přešla voda na stupeň 2. Ve srovnání s loňským rokem jde ovšem o výrazně příznivější vývoj. Ve stejné době loni byla voda již hodnocena stupněm 3 a o dva týdny později jako nevhodná ke koupání.
„Plumlovská přehrada se potýká s následky dlouhodobého zatížení celého povodí živinami, které se do ní dostávaly řadu let. O to více nás těší, že letošní výsledky ukazují pozitivní vývoj. Je vidět, že dlouhodobá práce města, Povodí Moravy, okolních obcí i dalších partnerů není marná. Kvalita vody se letos drží výrazně déle než v předchozích letech a věříme, že právě systematická opatření se na tom začínají pozitivně projevovat,“ řekla starostka města Plumlov Gabriela Jančíková (KDU-ČSL).
„Víme, že obyvatelé i návštěvníci očekávají čistou přehradu, a právě proto této oblasti věnujeme dlouhodobě maximální pozornost. Společně s našimi partnery hledáme řešení, investujeme do opatření a nevzdáváme se ani přesto, že jde o problém, který vznikal desítky let a jeho odstranění vyžaduje čas. Každý rok, kdy se podaří udržet dobrou kvalitu vody déle než v minulosti, je pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem,“ dodala Jančíková.
Město Plumlov bude podle ní i nadále pokračovat v opatřeních, která mají za cíl kvalitu vody dlouhodobě zlepšovat.