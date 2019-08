Muži si mysleli, že vidí týrání labutí, napadli kroužkující ornitology

Dva muži ve věku pětačtyřicet a jednapadesát let se do ornitologů pustili v neděli po čtrnácté hodině na pláži Podhradského rybníka. A to ve chvíli, kdy jednačtyřicetiletý muž a patnáctiletý mladík provádějící jménem České společnosti ornitologické kroužkování „zasedli“ dvojici labutí svými těly, aby ptáky znehybnili a mohli označit kroužkem.

Starší z dvojice mužů, kteří náhle přiběhli z nedalekého autokempu, mladíka udeřil a poté ho chytil za tričko a začal s ním smýkat až napadený upadl na zem a zvíře se tak uvolnilo.

„Poté muž ještě fyzicky napadl i třiačtyřicetiletou spolupracovnici ornitologů a sám utržil ránu od jednačtyřicetiletého kroužkovatele. Mladší muž z autokempu se sporu zúčastnil pouze slovně,“ nastínil prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

Na místo dorazili přivolaní policisté, kteří u účastníků konfliktu, z nichž žádný neutrpěl zranění, které by vyžadovalo lékařské ošetření, provedli dechové zkoušky. Jednapadesátiletý muž z autokempu při ní nadýchal více než dvě promile alkoholu, ostatní testy byly negativní.

Událost nejspíš bude mít dohru jen u přestupkové komise, policisté počínání hlavních aktérů kvalifikovali jako přestupky proti občanskému soužití a kvůli roztrženému tričku mladého ornitologa v hodnotě 300 korun také jako přestupek proti majetku.

Příliš impulzivní reakce mužů na domnělé týrání může souviset s tím, že se v regionu letos odehrálo několik případů útoků na labutě. Například na přelomu června a července někdo na pískovně v Želechovicích na Olomoucku otrávil labutí mláďata, ze sedmi přežilo jediné.

Už na jaře pak někdo zaútočil na pár hnízdící na rybníku mezi Příkazy a Hynkovem. Samce krutým způsobem zabil, rozbil jedno vejce a zraněná samice navzdory péči zvířecích záchranářů později také uhynula. Snaha zachránit aspoň nevylíhnutá mláďata nasazením náhradních rodičů v podobě husy a kachny byla nakonec také marná.