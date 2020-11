Po plošném testu zůstala v domově jen desetina personálu, pomohla armáda

V Olšanech se o klienty se zdravotním postižením stará běžně dohromady 54 zaměstnanců.

„Většinu zaměstnanců máme nyní v karanténě, do nepřetržitého provozu nám zůstalo šest zaměstnanců a dvě pracovnice na stravovací provoz. Nastala opravdu krizová situace, nebyl, kdo by šel do služeb, aby si děvčata odpočinula. Kdo měl ruce nohy a hlavně nebyl pozitivní, musel nastoupit,“ řekla ředitelka domova Jarmila Koubková.

Onemocnění novým typem koronaviru postihlo v tak velké míře i zdejší klienty, jde o lidi s mentálním postižením, s tělesnými či smyslovými vadami. Čísla se navýšila po plošném testování celého zařízení po výskytu prvních případů.

„Máme v současné době 58 klientů, z nich zůstalo sedm negativních. Izolované tak máme akorát ty negativní. První vlna karantény bude do čtvrtka, poté uvidíme, jaká bude situace,“ doplnila ředitelka.

V krizové situaci nakonec pomohla armáda, do olšanského domova nastoupilo deset vojáků. „Je jich potřeba doslova na každém rohu, jsou velice šikovní. Podle děvčat jsou schopní a ochotní, je na ně jen chvála,“ podotkla ředitelka.

V Hranicích bojují s pomocí vojáků už třetí týden

Vojáky i nadále využívá také Domov pro seniory v Hranicích, který se s nákazou potýká již třetí týden. Nakazilo se tam pět desítek seniorů, onemocnění však postihlo i zaměstnance.

Část se již uzdravila, další přibyli po plošném testování z minulého týdne.

„V přímé péči o klienty máme 86 zaměstnanců. Aktuálně je z nich pozitivně testovaných 34, dalších deset je na ošetřovném či na neschopenkách,“ komentovala aktuální situaci ředitelka domova Simona Hašová.

Z klientů je nyní pozitivních deset. Do domova nastoupila armáda již předminulý týden, další vojáci v minulých dnech. „Naučili se a zapracovali se strašně rychle, jsou bezvadní. Bez armády by to nešlo, byl by to velký problém,“ doplnila ředitelka.

Naopak v domově pro seniory v sobotínské diakonii, kde se nakazilo pět desítek lidí, se situace už stabilizovala. „Většina zaměstnanců se již vrátila z karantény do práce. Aktuálně neevidujeme žádné covid pozitivní klienty, všichni z minulého týdne se uzdravili, nové případy zatím nepřibyly,“ vzkázala na stránkách diakonie ředitelka střediska Lenka Bachová. Domovu tam přišlo na pomoc sedm studentek sociálních a zdravotních oborů.