Žena skončila v péči expertů Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), kde je jediné specializované centrum pro tuto diagnózu pro celou Moravu a lékaři se zde starají o bezmála dvě stovky pacientů.
Celkově vysokým tlakem v plicích trpí 80 tisíc Čechů a jednoho procenta z nich se týká zmíněná vzácnější forma, tedy plicní arteriální hypertenze. Zachránit před transplantací plic je může i moderní léčba.
Nemoc nastupuje plíživě a zejména v počáteční fázi se projevuje stejně jako řada běžnějších chorob, například astma, kdy pacienti špatně dýchají, bývají unavení, bolí je na hrudi a postupně se přidává suchý dráždivý kašel.
Často probíhá skrytě a podobá se jiným chorobám, s nimiž se zaměňuje, někdy trvá i dva roky, než se pacienti dozvědí, že tímto onemocněním trpí.