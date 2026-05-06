Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pivovary Zubr mění taktiku. V létě budou vábit na lehkou pšenici i netradiční zážitky

Autor:
  16:46
Spojení piva a muziky funguje, ale už nestačí. Největší pivovary Olomouckého kraje došly k závěru, že nalákat lidi k jejich značce musí také přes zážitky. Kempování v pivovaru, cesta se šerpou na vrchol hory, partnerské Holba pointy, které utuží vztah – to jsou vábničky, které si Holba, Litovel a Zubr přichystaly na léto. Tradiční a populární pivní slavnosti v kraji tak doznají významných změn.

Pivovary spadající pod skupinu Pivovary Zubr mění koncept letních pivních festivalů. Od klasických pivních slavností na městském náměstí plném stánků a živé hudby se snaží návštěvníky nalákat zejména na zážitky.

Zaměstantkyně pivovaru v Litovli čepuje světlou jedenáctku. (6. května 2026)
Višňový ležák z Litovle se zejména v létě těší velké oblibě. (6. května 2026)
Pivovary spadající pod skupinu Pivovary Zubr mění koncept letních pivních festivalů. Od klasických pivních slavností na městském náměstí plném stánků a živé hudby se snaží návštěvníky nalákat zejména na zážitky. (6. května 2026)
Litovelský pivovar představil letní limitku pro rok 2026. Lehčí pšeničné pivo. (6. května 2026)
12 fotografií

„Nové koncepty letních akcí jsme připravili tak, aby organicky doplňovaly náš nový vizuální styl a komunikační linku. Naším cílem je pozvat lidi, aby s námi sdíleli radost ze společných chvil v unikátním prostředí našich pivovarů,“ vysvětlil marketingový ředitel skupiny Ondřej Roček.

Jednou ze zásadních změn, jak se chtějí krajské pivovary přiblížit lidem v regionu, je chystaná novinka takzvaných Holba Pointů. „Protože Holba má koncept, který říká, že se chceme věnovat kempování v přírodě, budeme v Koutech nad Desnou vytvářet náš první projekt, speciálních kempů,“ přiblížil Roček.

Nejlepší světlý ležák i desítka. Přerovský pivovar zářil na nejstarší české soutěži

Podle marketingového ředitele je projekt ve fázi příprav, nicméně už teď jej Roček označil za jednu z vlajkových lodí celé pivovarnické skupiny. „Je to zaměřené na lidi, kteří chtějí jít ven, nechtějí se ubytovat v dražším hotelu nebo penzionu, takže to bude úplně jiný typ zážitku,“ podotkl.

Zaměřené na zážitky budou ale také pivní festivaly, které pivovary pořádají přímo ve svých areálech. Na konci srpna, přesněji 28. a 29. proběhne v Hanušovicích dvoudenní Holba Fest. Podle organizátorů chce pivní festival maximálně využít okolní horskou přírodu a rozšířit událost zejména pro ty, kteří hledají více než pouhý koncert.

Novinkou tak bude stanování přímo v areálu pivovaru, společný výšlap v doprovodu šerpů na vyhlídku s akustickým koncertem písničkáře Pokáče, i gastronomická cesta Hory na talíři se specialitami z Jeseníků, Beskyd, Krkonoš nebo Orlických hor.

Změn se dočká i Litovelské pivobraní či Zubrsraz

Také Litovelské pivobraní, které proběhne na 8. srpna přímo v areálu pivovaru, láká na pestrý kulturní program, například v podobě kuchařské show Ze Mě šéfkuchaře Vojtěcha Nemravy, který představí, jak lze pivo párovat s lokálními surovinami.

„Nemrava připravil tři typy speciálních receptů, kterým my v tuto chvíli říkáme ‚hanácké koláče‘. Každý koláč bude speciálně vymyšlený k párování s jedním z našich piv. K naší jedenáctce, která je hořká, se totiž hodí něco jiného než třeba k Moravanovi,“ vysvětlil Roček.

Organizátoři ale také krom hudebního doprovodu například od kapel No Name, Walda Gang, Vesna nebo Kateřiny Marie Tiché vsázejí organizátoři také na moderní cirkus Losers Cirque Company, který během akrobatického představení propojí hudební zážitek a moderní umění.

Walda Gang, Benátská! s Impulsem 2019

Speciální zážitek čeká také návštěvníky Zubrsrazu v Přerově, který se koná v sobotu 6. června v Přerově. Organizátoři chystají ZubrArénu postavenou na motivu přátelského soupeření.

„ZubrAréna nabídne řadu výzev, součástí festivalu bude velká aréna o různých disciplínách, jako je jízda na zubrovi či MMA trenažér. Zároveň nabídneme lidem setkání se známými MMA zápasníky,“ uvedl marketingový ředitel.

Letní limitka má přilákat mladé

Krom proměny pivních slavností láká zejména pivovar také na novinku v podobném duchu, jako je višňový ležák, který se podařilo během uplynulého prodlouženého víkendu vyprodat.

„Myslím si, že to je o tom, že člověk mění své priority. Z pivařů se nestávají čistě konzumenti ochucených piv a naopak, ale šířka záběru je větší. Vidím u většiny klasických pivařů, že přišly krásné dny, teplo a tohle pivo má své zákazníky,“ vysvětlil litovelský sládek Petr Kostelecký s tím, že jen za prodloužený víkend se podařilo prodat 51 tisíc višňových piv.

Kyselé pivo by hospodskému dřív vylili na hlavu. Dnes chtějí pivaři ochutnávat

Letošní novinkou pro český trh bude ale zejména limitovaná letní edice pšeničného piva. Zatímco spousta piv se pohybuje na přibližně 4,5 procentech alkoholu v objemu, v tomto případě sází Pivovar Litovel na slabší a osvěžující pivo.

„Chceme tak přitáhnout mladou generaci k tomu, ať naše produkty rádi vyhledávají a ochutnávají. Pevně věřím, že se to potká s úspěchem, byť je to velká výzva, což pšenice vždycky byla a bude,“ podotkl sládek.

Podle Ročka ale nejsou slabší piva jedinou cestou, jak přilákat mladší klientelu. „Značky musí mít nějakou vyšší ambici. Mladá generace dnes zná trendy ze zahraničí a vybírá si značky, které jsou pro ně aspirativní. Proto chceme značku budovat nejen na pivu, ale celkově i na akcích,“ uzavřel Roček.

Jaký zážitek byste preferovali? (Lze vybrat víc možností)

celkem hlasů: 24

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Motorka se po střetu s autem rozletěla na kusy, jezdec zemřel na místě

Tragická nehoda u Branné si vyžádala smrt sedmačtyřicetiletého motorkáře. Jeho...

Tragickou dopravní nehodou v pondělí ráno skončil manévr sedmačtyřicetiletého motorkáře, který u obce Branná na Šumpersku nezvládl předjíždění nákladní soupravy. Náraz ve vysoké rychlosti do...

Proměna Hanáckých kasáren. Developer ukázal velkolepé plány, bude tu i divadlo

Vizualizace budoucí podoby obří budovy někdejších Hanáckých kasáren v Olomouci,...

Moderní centrum s kavárnami, obchodní galerií, školami, byty i kulturním vyžitím, včetně možnosti posedět na prostorném nádvoří lemovaném prosklenými výlohami, atriem i výtahy. To vše má mimo jiné v...

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva 354.195 na nádraží v Horšovském Týně 27.září 2014 při příležitostí ukončení pravidelné osobní dopravy na zdejší trati.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Policie vypátrala uprchlého vězně, který se podhrabal pod plotem věznice

Policisté v Olomouci zadrželi hledaného jednadvacetiletého vězně, který utekl z...

Potenciálně nebezpečného vězně, který v pátek uprchl z věznice v Jiřicích na Nymbursku, zadrželi v neděli večer pod hrozbou namířené služební zbraně policisté v Olomouci. Odsouzený se do vězení...

Pivovary Zubr mění taktiku. V létě budou vábit na lehkou pšenici i netradiční zážitky

Litovelský pivovar představil letní limitku pro rok 2026. Lehčí pšeničné pivo....

Spojení piva a muziky funguje, ale už nestačí. Největší pivovary Olomouckého kraje došly k závěru, že nalákat lidi k jejich značce musí také přes zážitky. Kempování v pivovaru, cesta se šerpou na...

6. května 2026  16:46

Don Giovanni jako vrchol operní sezony. Ikonický svůdník jinak, jeho kult svrhnou

Mozartův Don Giovanni bude vrcholem letošní operní sezony Moravského divadla...

Nezkrotný svůdník a manipulátor, kterému není nic svaté a který odmítá respektovat lidské i božské zákony. Mozartův Don Giovanni bude vrcholem letošní operní sezony Moravského divadla Olomouc. „Opera...

6. května 2026  14:35

Jako v devadesátkách. Hlídku překvapila stará policejní škodovka, měla i majáky

Bizarní případ řeší prostějovští policisté. Zastavili staré „policejní“ auto,...

Zastavit při dopravní kontrole auto? Pro policistu běžná věc. Ale zastavovat policejní auto, to už je docela něco jiného. Přesně taková situace se ovšem stala v úterý večer v obci Kelčice na...

6. května 2026  13:01

Policisté si posvítili na túrování motorů, vyzbrojili se novým přístrojem

Policisté se během dopravní hlídky zaměřili také na hlasitost motorů (2. května...

Policisté v Olomouckém kraji mají jako první v republice mobilní hlukoměr. Přístroj poslouchá, zda je burácení a túrování motorů v normě, či už nad limitem. Policie novinku vyzkoušela v praxi o...

6. května 2026  5:11

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

5. května 2026  11:03,  aktualizováno  15:16

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

Olomoucký obránce Elbel se snaží zablokovat střelu teplického Nyarka.

Ve víkendovém utkání fotbalové ligy na Bohemians odehrál přibližně čtvrthodiny. Další minuty však olomoucký obránce Jakub Elbel minimálně do konce sezony už nepřidá. Etická komise mu s okamžitou...

5. května 2026  12:12,  aktualizováno  14:49

Náhlý kolaps při nákupech odhalil skrytou nemoc. Hrozila jí smrt, vtom přišel nový lék

Premium
Pacientka Eva trpí plicní hypertenzí. Díky moderní léčbě může vést normální...

Když po vyběhnutí schodů v nákupním centru poprvé omdlela, probrala se a ještě zvládla dojít domů a dál fungovat. Kolaps se však po čase opakoval a ona skončila v nemocnici. „Prostě mi došel kyslík,“...

5. května 2026

Nový trenér Olomouce: Nebyl jsem první volba. Klub chtěl Nedvěda. Co další posily?

Brněnský trenér Petr Fiala během duelu s Olomoucí

V útrobách olomouckého zimního stadionu při svém prvním rozhovoru v nové funkci bez mlžení otevřeně přiznává, že nebyl první volbou. Přesto se hokejový trenér Petr Fiala znovu vrací na lavičku...

5. května 2026  13:10

Dvakrát odložená oprava. Ve městě už jezdí dle nových řádů, do mostu ale ani nekopli

Most v Hranicích na ulici 1. máje, důležitá dopravní tepna města, má projít...

Oprava mostu v ulici 1. máje v Hranicích na Přerovsku má na polovinu roku rozpůlit město. Radnice už nechala změnit jízdní řády MHD, jenže stavební práce ještě vůbec nezačaly, ačkoliv už dvakrát...

4. května 2026  10:29,  aktualizováno  5. 5. 11:05

Autorské čtení, divadlo i veřejná debata. Olomouc poprvé hostí duhový jarmark

Festival Prague Pride v Praze. V sobotu se účastníci vydali z Václavského...

Do Olomouce v sobotu 9. května vůbec poprvé dorazí duhový jarmark. Krajské město bude na Dolním náměstí pořádat akci na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní jarmark...

5. května 2026  10:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Místo hraček pilka a nůž, nutností jsou gumáky. V Bažince si děti hrají se živly

V Lesní školce Bažinka v Horce nad Moravou na Olomoucku běžně mívají dvě třídy...

Dřevěné domečky jako zázemí, indiánské týpí, pergola, ve které se svačí a po jejíž zdech lezou ještěrky. K tomu výhledy na les a rybník, kde hospodaří bobr a slétá se vodní ptactvo, a nezbytné...

5. května 2026  5:59

Nechceme být centrem větrné energetiky, říkají obce. Vadí jim vzdálenost i ruch

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Starostové a starostky obcí z oblasti Nízkého Jeseníku vyjádřili silný nesouhlas s aktuálním vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Na společném setkání v Moravském Berouně se...

4. května 2026  16:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.