Litovelský pivovar ukázal nový vizuál a má lákadlo pro mladé

Autor:
  16:13
Pivovar Litovel zahajuje nový rok zásadní proměnou. Zákazníky bude oslovovat novým logem a designem obalů, zároveň hodlá rozšířením nabídky více zacílit na mladou generaci, která pije alkohol méně. Další změny chystá také mateřská společnost Pivovary CZ Group, pod kterou patří ještě pivní značky Zubr a Holba. V březnu se přejmenuje na Pivovary Zubr.

Nejviditelnější změnou je nové logo a design obalů litovelského pivovaru. „Vracíme se k tomu, co nás definuje. Nové logo obsahuje symboliku kořenů, které reprezentují naši stabilitu a historii, a klasů, jež odkazují na úrodnost Hané, jedné z nejúrodnějších oblastí v Česku,“ vysvětlil marketingový ředitel skupiny Pivovary CZ Group Ondřej Roček.

S novou vizuální identitou souvisí také symboly na lahvích a plechovkách u konkrétních produktů. Designeři zvolili kříž, klasy, korunu a včelu, které zastupují úrodnou desítku, vyzrálou jedenáctku, bohatou dvanáctku a pivo Moravan.

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky. Na snímku vlevo Ondřej Roček, marketingový ředitel skupiny Pivovary CZ Group, do které litovelský pivovar patří.
Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky.
Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky.
Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky.
8 fotografií

„Chtěli jsme pro piva důstojný název, takže jsme si hráli s bohatstvím regionu. Hezky nám tam zapadaly i symboly,“ doplnil Roček.

Skupina už od loňského podzimu sleduje snižující se produkci i spotřebu piva, zejména u mladých lidí.

„Ročně nám klesá spotřeba na hlavu přibližně o dva litry,“ uvedl Roček s tím, že Pivovary CZ Group měla ke konci října data, že došlo k propadu trhu přibližně o 3,5 procenta.

Ve hře je zavedení třetinkových lahví

Na to litovelský pivovar reaguje rozšířením portfolia ochucených piv, která mají podle tamního sládka Petra Kosteleckého velký úspěch. „Myslím, že krok naproti mladým lidem je také návrat k ‚desítce,‘ která by mohla být pomyslným mezistupněm k tomu, aby mladá generace ochutnala i čisté pivo, které nemá tak vysoký alkohol, a přitom je pitné,“ objasnil sládek.

Celá skupina Pivovary CZ Group, jež kromě pivovaru Litovel sdružuje také přerovského Zubra nebo hanušovickou Holbu, zároveň řeší možnost zmenšení objem obalů, v nichž se bude pivo prodávat.

„Je to jedna z úvah, kterou teď marketing intenzivně řeší s obchodem. Otázka třetinkových obalů je určitě na stole,“ poznamenal Kostelecký.

Máme i pivo, ale lidé se nejvíc diví naší klobáse, říká šéf levandulového statku

Další novinkou, kterou skupina oznámila, je významná investice do mycích linek na sudy a lahve. Investice celkem dosáhly 40 milionů korun, z čehož 10 milionů pokryla evropská dotace.

„To nám umožní efektivnější produkci a lepší servis pro naše zákazníky,“ podotkl generální ředitel René Musila.

Pozici má posílit i větší propojení se sportem

Celou skupinu rovněž čeká letos v březnu přejmenování na Pivovary Zubr. „Jedná se o krok ke zjednodušení firemních procesů, spojení logistiky a obchodu. Pro spotřebitele ani pro výrobu piva v Litovli se tímto krokem nic nemění, značka Litovel zůstává i nadále jedním z pilířů naší skupiny. To stejné platí pro naše pivovary v Hanušovicích a Přerově,“ vysvětlil Musila.

Podle marketingového ředitele Ročka šlo o více než rok dlouhý proces, během něhož vedení společnosti došlo ke zjištění, že DNA celé skupiny je nejblíž značce Zubr.

Pivovary CZ Group se také už delší dobu snaží upevnit svou pozici na trhu skrze podporu sportovních akcí. Například přerovský pivovar Zubr se loni stal generálním dodavatelem piva pro společnost Oktagon pořádající zápasy MMA.

Litovelský pivovar zase v závěru roku 2025 oznámil užší spolupráci s fotbalovou Sigmou Olomouc. V rámci Chance ligy se tak Litovel stala hlavním dodavatelem piva pro fanoušky, kteří navštíví zápasy na Andrově stadionu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

Minus 40, mrtvá zvířata, třímetrové závěje. Haná zažila v roce 1929 arktický únor

Premium
Unikátní historický snímek zachycuje arktickou zimu, kterou zažil dnešní...

Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...

Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi

Premium
Hnutí Duha letos vydalo kalendář se záběry velkých šelem, které zachytily...

Jako když liška vběhne do kurníku a pozabíjí všechno, co se hýbe. Tak si počínala vlčí smečka, která tento měsíc zaútočila na ovce v Maršíkově na Šumpersku. Po běsnění šelmy zůstalo přes deset...

„Těžko říct, čeho se bál.“ Ředitel přivolal do školy policii, žáci žádali jeho rezignaci

Premium
Budova školy v Bohuslavicích na Prostějovsku, kde nyní panuje vyhrocená...

Policejní hlídka musela ve čtvrtek vyjíždět do Bohuslavic na Prostějovsku kvůli protestu části žáků. Přivolal ji ředitel tamní základní školy. Žáci požadovali kvůli údajně neřešeným problémům na...

Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin

Zámek Velké Losiny

Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...

Litovelský pivovar ukázal nový vizuál a má lákadlo pro mladé

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky. Na snímku vlevo...

Pivovar Litovel zahajuje nový rok zásadní proměnou. Zákazníky bude oslovovat novým logem a designem obalů, zároveň hodlá rozšířením nabídky více zacílit na mladou generaci, která pije alkohol méně....

4. února 2026  16:13

Neberte nám tramvaje. Úvahy o zkrácení tratě čelí v Olomouci kritice místních

Tramvajová trať od olomouckého hlavního vlakového nádraží přes čtvrť Hodolany...

Tramvajová trať do olomoucké čtvrti Pavlovičky je v ohrožení. Dostala se totiž na konec životnosti a na opravu by bylo potřeba kolem půl miliardy korun. Vedení města proto zvažuje možnost, že by...

4. února 2026  12:26

Parkování v Olomouci: přes den volno, večer boj o místo pro rezidenty

Olomouc, ulice Kpt. Jaroše. Město si nechalo zpracovat novou koncepci...

Automobil má v Olomouci zhruba každá druhá domácnost. Přibývá těch bez auta, ale i rodin se dvěma a více vozy. Do města zároveň v týdnu dojíždí asi 15 tisíc lidí autem. Aby měli místní kde večer...

4. února 2026  5:51

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

4. února 2026

Průmyslová zóna v Zábřehu je patnáct let zablokovaná, spor s Wanemi trvá dál

Vizualizace projektu papírny a spalovny firmy Wanemi v průmyslové zóně Zábřeha.

Dvacet let společnost Wanemi marně prosazuje svůj plán postavit v Zábřehu na Šumpersku papírnu na výrobu kartonů ze sběrového papíru. Tamní zastupitelstvo sice v roce 2006 s projektem souhlasilo,...

3. února 2026  15:58

Zubří samice z Moravy míří na Kavkaz, posílí tamní volně žijící populaci

Pět samic zubrů evropských ze zoo v Olomouci a v Praze dorazilo do...

Zubr evropský patří mezi největší savce žijící v Evropě. Celkem dvanáct jedinců druhu, který se lidstvu podařilo zachránit před vyhynutím, nyní posílí populaci na Velkém Kavkazu v Ázerbajdžánu. Ve...

3. února 2026  13:48

OBRAZEM: Nevšední pohled. Skvosty Olomouce z nejvyšší kostelní věže Moravy

Kostel sv. Mořice je mezi návštěvníky Olomouce taktéž velmi oblíbený. Nabízí...

Unikátní příležitost fotografovat z nejvyšší kostelní věže na Moravě využila reportérka iDNES.cz Eliška Ošťádalová. Správa katedrály svatého Václava v Olomouci jí dovolila pořizovat snímky v jinak...

3. února 2026  13:06

Jedna z nejstarších galerií v Česku končí. Bere čas i energii, ví kurátor. Zájemce není

Miroslav Schubert vedl galerii Caesar od revoluce.

Už víc než před rokem Miroslav Schubert začal uvažovat, že galerii Caesar v přízemí olomoucké radnice svěří mladším následovníkům. Provoz by přitom dál podporovala sousední restaurace. Nepodařilo se...

3. února 2026  5:55

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  2. 2. 17:09

OBRAZEM: Černý dech benzenu. Za snímky obří havárie získal hasič prestižní cenu

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem...

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem dokumentoval hasičský zásah u jedno z největších požárů v zemi - při mimořádné nehodě vlakové soupravy a následném...

2. února 2026  15:48

Na jedoucí auto spadl strom, nevydržel nápor sněhu

Na řidiče na Jesenicku spadl během jízdy strom. Vyvázl bez zranění. (31. ledna...

Štěstí v neštěstí měl v sobotu padesátiletý muž na Jesenicku. Během jeho večerní jízdy mu na auto spadl strom. Nehoda se jako zázrakem obešla bez vážnějšího zranění. Dechová zkouška vyloučila, že by...

2. února 2026

Unie ztěžuje rozmnožování ohroženého siky, varují zoologové. Bojují za jeho přežití

Sika vietnamský je mimořádně ohrožený druh, přesto EU komplikuje jeho...

Na světě žije už jen posledních 430 jedinců, evropská legislativa navíc podle zoologů přispívá k jejich vyhubení. Olomoucká zoo se snaží zajistit přežití siků vietnamských, velmi vzácného druhu...

2. února 2026  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.