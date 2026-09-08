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Kiosky musejí z pískovny Náklo pryč. Může to ohrozit i koupání, bojí se provozovatelé

Lenka Muzikantová
  17:00

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Kiosky a různé prodejní stánky jsou už nyní na Nákle minulostí, podle provozovatelů jsou v ohrožení i vodní sporty a koupání. | foto: Wake & Surf Náklo

Atmosféra pískovny Náklo u Litovle na Olomoucku s azurovou vodou a písečnými plážemi citelně utrpí. Ze břehů takzvaného Hanáckého Karibiku, který každoročně láká tisíce rekreantů, zmizí všechna bistra, bary a kiosky. Stojí tam totiž načerno už od roku 2021, kdy začal platit nový územní plán stejnojmenné obce, který rekreaci na břehu jezera nepovoluje.

I když se provozovatelé od té doby snaží své stavby zlegalizovat, boj s byrokracií nyní prohráli a veškeré zázemí musí pryč. Bez něj jsou podle nich v ohrožení tamní sportovní atrakce i koupání.

Pozemky na pískovně Náklo patří společnosti Cemex, jež má s provozovateli kiosků na břehu nájemní smlouvy. Verdikt stavebního úřadu těžaři respektují.

„Lokalita Náklo dlouhodobě slouží nejen k těžbě surovin, ale také k rekreačním aktivitám. Naším cílem je vždy zpřístupnit připravené plochy lidem k relaxačním účelům, ale bezpečnost návštěvníků a dodržování legislativních požadavků považujeme za základní podmínku jakýchkoli aktivit na území,“ sdělila mluvčí Cemexu Tereza Kejla.

Klidně se tak může stát, že tu skončíme, pískovna bude oplocená a koupání v ní zakázané.

Radko Sekerkaspolumajitel společnosti Wake & Surf Náklo

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