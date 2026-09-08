I když se provozovatelé od té doby snaží své stavby zlegalizovat, boj s byrokracií nyní prohráli a veškeré zázemí musí pryč. Bez něj jsou podle nich v ohrožení tamní sportovní atrakce i koupání.
Pozemky na pískovně Náklo patří společnosti Cemex, jež má s provozovateli kiosků na břehu nájemní smlouvy. Verdikt stavebního úřadu těžaři respektují.
„Lokalita Náklo dlouhodobě slouží nejen k těžbě surovin, ale také k rekreačním aktivitám. Naším cílem je vždy zpřístupnit připravené plochy lidem k relaxačním účelům, ale bezpečnost návštěvníků a dodržování legislativních požadavků považujeme za základní podmínku jakýchkoli aktivit na území,“ sdělila mluvčí Cemexu Tereza Kejla.
Klidně se tak může stát, že tu skončíme, pískovna bude oplocená a koupání v ní zakázané.