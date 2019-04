Nerozlučný čtyřlístek z RAF. Letce uctí pamětní desky vyrobené 3D tiskem

Nadšenci i za pomoci 3D tisku plánují výrobu pamětních desek, jež by visely jak v Česku, tak v zahraničí. Otaslavický KVH dodnes uchovává památku na jednoho z členů leteckého čtyřlístku a místního rodáka Josefa Františka, jenž patřil k největším esům letecké bitvy o Británii.

„Naším cílem je vytvořit pamětní desky čtveřici pilotů Kosarz, Pavlovič, Balejka a František. Chceme je umístit v jejich rodných obcích a na významných místech jejich působení. Součástí projektu bude i vytvoření plastik a jejich převedení do 3D modelu. Výsledná pamětní deska pak bude v různých modifikacích vyrobena pro různé lokality na 3D tiskárně či jinou vhodnou technikou,“ přibližuje předseda KVH Otaslavice Vladimír Ambros.

O kolik desek přesně půjde, rozhodne množství peněz, které se klubu podaří sehnat od sponzorů ve sbírce.

Čtveřice letců bojovala v Polsku, prožili pád Francie a nakonec zakotvili v řadách Královského letectva ve Velké Británii. Do těchto zemí by tak milovníci historie z Otaslavic rádi pamětní desky dostali.

Co se týče rodišť slavných pilotů, jde kromě samotných Otaslavic o Vlkonice na Klatovsku, v nichž se narodil Pavlovič, dále o Kosarzovo rodiště Karvinou a také Valašské Klobouky, kde přišel na svět Josef Balejka.

Právě Balejka jako jediný válečné peklo přežil. Vrátil se tehdy do Československa, kvůli nástupu komunistického režimu emigroval do Británie. Do vlasti se vrátil až po sametové revoluci, na stáří se usadil právě ve Valašských Kloboukách. Zemřel 7. července 2004 v 87 letech.

Pláči. Odešel poslední kamarád z naší čtyřky, zapsal si Balejka

O celé desítky let tak přežil své kamarády. Jako první zemřel 8. října 1940 Josef František při letecké nehodě u Londýna. Jednoho z nejúspěšnějších stíhačů RAF nepřemohl nikdo z nepřátel, ale pravděpodobně kombinace únavy a jeho nekázně.

Jen o měsíc později padl Wilhelm Kosarz v souboji nad Sussexem. Jeho letoun Hurricane začal po zásahu kulometu německého messerschmittu hořet.

„Kosarz sice vyskočil, ale nezachránil se, neboť mu padák chytil plamenem od hořícího stroje,“ popisuje vojenský historik Jiří Rajlich ve své knize věnované Josefu Františkovi.

O rok později, 20. dubna 1941, se pak z boje nevrátil předposlední člen čtyřlístku – Matěj Pavlovič. Byl nalezen mrtev v kabině roztříštěného spitfiru.

„Pláči. Odešel poslední kamarád z naší čtyřky. Teď je řada na mně. Chci pomstít kamarády, než mě smrt vyrve z náručí matky,“ poznamenal si tehdy Balejka do deníku.