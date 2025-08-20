Hrobové místo pro děti, které zemřely mnohdy ještě před narozením, fungovalo na neředínském hřbitově již několik let.
„Když jsem nastoupila do funkce ředitelky, oslovila jsem město i kraj s prosbou o spolupráci, abychom ho mohli zvelebit, protože bylo opravdu zanedbané a ve špatném stavu,“ zdůvodnila ředitelka organizace Dítě v srdci Štěpánka Pokorníková.
„Přesto je hojně navštěvované, podobnou ztrátu zažívá každým rokem víc rodin, než si umíme představit. Vždy tady bylo mnoho předmětů spojených se vzpomínkou a hořela tu velká spousta svíček,“ doplnila.
Novou symbolickou podobu dal místu, které se nachází nedaleko katolické kaple, akademický sochař Miroslav Boroš. „Hlavním motivem jsou bronzové ruce symbolizující objetí, pohlazení a držení dítěte v paměti a nápis: Ruce, které se učí pustit, ale nikdy nezapomenout,“ uvedl umělec.
„Jsem ráda, že se podařilo vytvořit důstojný prostor, kde mohou blízcí vzpomínat. Poděkování patří nejen organizaci Dítě v srdci a městu, ale také Olomouckému kraji a několika sponzorům,“ řekla při slavnostním odhalení památníku náměstkyně primátora pro sociální oblast Kateřina Dobrozemská.
Přírodní galerie poskytne místo pro smutek i radost a vzpomínky na zemřelé děti
O místo se budou kromě zaměstnanců Hřbitovů města Olomouce starat také kaplani Fakultní nemocnice Olomouc.
Dítě v srdci poskytuje odborné sociální poradenství rodinám po ztrátě miminka během těhotenství, během porodu a krátce po něm. „Dítě v srdci šíří povědomí o potřebách těchto rodin,“ doplnila Pokorníková.