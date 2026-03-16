„Armáda České republiky svými kroky reaguje na měnící se bezpečnostní situaci v Evropě,“ informovala mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
Ministerstvo obrany už předložilo radnici návrh memoranda, který je sjednocený pro všechna města, kde armáda plánuje svou přítomnost. Generálmajor Pavel Lipka při společném jednání s vedením města přiblížil, jaké oblasti spolupráce dokument pokrývá.
„Jde především o koordinaci investičních záměrů, spolupráci při pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, dále o otázky bydlení, využívání veřejných prostranství a nebytových prostor města,“ uvedl primátor města Přerova Petr Vrána (ANO).
Primátor díky návratu armády do města očekává nejen oživení místní ekonomiky, ale také vznik nových pracovních příležitostí, rozvoj služeb a podnikatelského prostředí.
„Memorandum má deklaratorní charakter, to znamená, že z něj nevyplývají žádné finanční povinnosti. Cílem memoranda je nastavit otevřenou komunikaci a připravit rámec pro budoucí vzájemnou podporu mezi městem a armádou,“ upřesnila Chalupová.
Podle současných předpokladů bude v Přerově do pěti let sloužit až 600 vojáků z povolání. Po roce 2035 by se jejich počet mohl zvýšit až na 1 200.
„Jsem rád, že armáda tady má záměry, kdy by tu během několika let mohlo být až 1 200 vojáků a mohly by se zde proinvestovat stovky milionů korun. Pro Přerov je to důležitá zpráva,“ míní primátor čtyřicetitisícového města.
„Pro Přerov je to obrovská příležitost. Za poslední léta město nemělo nové pracovní příležitosti, i podnikatelské, jelikož nebylo napojené na dálnici. Od 19. prosince je to jinak a s tím souvisí i větší zájem o Přerov,“ podotkl Vrána.
Na dotazy redakce iDNES.cz, kde budou vojáci přebývat a případně zda a na čí náklady vzniknou nové ubytovací prostory, odpověděla mluvčí Chalupová: „Ve čtvrtek 19. března bude k tématu tiskový brífink.“
V novodobé historii bylo letiště od poloviny 90. let sídlem základny vrtulníkového letectva. Ta byla na konci roku 2013 zrušena a vrtulníková jednotka se přesunula do Náměšti nad Oslavou.
Od roku 2014 provozuje letiště státní podnik LOM Praha, který zde zajišťuje výcvik pilotů. Letiště v Bochoři přitom mělo kdysi namále. Uvažovalo se o jeho zrušení a vybudování velké průmyslové zóny, záměr tehdy podpořila i Sobotkova vláda, zbouraly se některé hangáry.