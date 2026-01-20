Státní zástupce Šereda končí jako ředitel odboru VSZ v Olomouci. Neví se proč

Autor: ,
  13:24
Státní zástupce Petr Šereda rezignoval na post ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Serveru Info.cz to potvrdil vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun. Šereda má nadále pracovat jako řadový státní zástupce. Důvody rezignace Šeredy na funkci ředitele odboru podle serveru nejsou známy, rozhodnutí údajně v úterý oznámil Dragoun kolegům.

Petr Šereda | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Na VSZ v Olomouci zůstává nyní post neobsazený, funkce u dosavadního ředitele byla z webu VSZ vymazána v úterý dopoledne. Stanovisko zástupců VSZ Olomouc ČTK zjišťuje.

Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality s pobočkami v Ostravě a v Brně vedl Šereda na postu ředitele od roku 2011, jeho specializací je hospodářská a majetková trestná činnost, organizovaná trestná činnost, ale i zločiny proti lidskosti či terorismus.

Z postu ředitele v současné době dohlížel například na olomouckou kauzu Autostráda týkající se údajně zkorumpovaných veřejných zakázek pro dopravní stavby v Olomouckém kraji, v jeho gesci bylo také vyšetřování bitcoinové kauzy týkající se přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského. Na kauze pracuje brněnská pobočka.

Stejná pobočka pod jeho vedením pracovala také na korupčním případu s názvem Stoka týkající se zadávání veřejných zakázek na radnici městské části Brno-střed. S kolegy se podílel také na odkrytí kauzy lihového bosse Radka Březiny nebo na kauze Mostecká uhelná.

S rozsudkem nejsem spokojen, zvážím další kroky, avizuje žalobce Stoky

Podle serveru dával Šereda před koncem loňského roku najevo nespokojenost. Šereda byl spolu s někdejším olomouckým vrchním státním zástupcem Ivo Ištvanem, jeho náměstkem Pavlem Komárem a šéfem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Róbertem Šlachtou klíčovým aktérem případu, který stál za pádem vlády Petra Nečase v roce 2013.

Byl posledním z aktérů zásahu, který ještě zůstal ve funkci na VSZ. Ivo Ištvan rezignoval na post olomouckého vrchního státního zástupce v březnu 2022, tedy krátce po nástupu vlády Petra Fialy. Nyní je řadovým státním zástupcem trestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství.

O několik měsíců později jej následoval jeho náměstek Pavel Komár. Šereda ve funkci setrval i po změnách v čele VSZ v Olomouci a bránil mimo jiné záměru rušení poboček olomouckého VSZ.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rozkaz zněl jasně, glosují lidé odfláknuté značení. Šlendrián, přitakává radnice

Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky.

Tak tohle se nepovedlo. Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky. Pracovníci totiž piktogramy označující cyklistický pruh namalovali bez předchozího úklidu na zamrzlý...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

OBRAZEM: Ledové království Fernstädtové. Fandila jí i parta ve vlajkových overalech

Anna Fernstädtová.

Rozdávala úsměvy, mávala českým fanouškům. Česká královna ledového koryta, skeletonistka Anna Fernstädtová, v pátek závodila naposledy před zimní olympiádou. V příhraničním německém Altenbergu, který...

Obchvat za miliardy využívá jen někdo, část Přerova tak dál rozčilují kolony

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 – po...

Přerov má od poloviny prosince vytoužený dálniční obchvat kolem města. Jenže úleva v dopravě přesto není taková, jak si přerovský magistrát představoval. Problémy jsou zejména v městské čtvrti...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Státní zástupce Šereda končí jako ředitel odboru VSZ v Olomouci. Neví se proč

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Státní zástupce Petr Šereda rezignoval na post ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Serveru Info.cz to potvrdil vrchní státní...

20. ledna 2026  13:24

Výcvik pilotů vrtulníků se vrací do Přerova, v Pardubicích je už na nebi těsno

Státní podnik LOM Praha uvažuje o přesunu Centra leteckého výcviku (CLV) pro...

Vrtulníky Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha a výcvik pilotů se postupně přemísťuje z Pardubic do Přerova. První etapa přesunu se uskutečnila 12. ledna, uvedlo centrum na webu....

20. ledna 2026  11:58

Ubytovací platformy jako nepřítel. Chataře trápí nízký zájem o pobyty v Jeseníkách

Údaj zachytila stanice Švýcárna, která se nachází v pohoří Jeseníky v nadmořské...

Sváteční období na konci loňského roku i začátek toho nového si vlekaři a chataři v Jeseníkách pochvalují. Ačkoliv areály ještě zasněžovaly sjezdovky a jezdilo se pouze omezeně, mnozí mluví o...

20. ledna 2026  10:20

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  19. 1. 22:01

Dřív neměla nic proti, teď obec nečekaně vyhlásila referendum o těžbě kaolinu

Historický vstup do kaolinové štoly v ložisku u Staré Červené Vody.

Ještě loni na podzim znělo od místostarostky Staré Červené Vody na Jesenicku Hany Kvitové (Tady jsme doma), že se obec nestaví proti obnově těžby kaolinu na svém katastru. Teď obec nečekaně vyhlásila...

19. ledna 2026  16:32

Muž žil roky v zajetí vtíravých myšlenek a rituálů, pomohla moderní stimulace mozku

Ve Fakultní nemocnici Olomouc provedli lékaři unikátní operaci pacienta...

Patnáct let se léčil dvaačtyřicetiletý muž z Olomoucka s těžkou formou obsedantně-kompulzivní poruchy na Psychiatrické léčebně ve Šternberku. Nemoc se u něho projevovala opakovanými vtíravými...

19. ledna 2026  14:28

Deset milionů eur v luftu, Sigma ale nekončí. Sejka přilákaly ambice i síla týmu

Václav Sejk v dresu nizozemského Heerenveenu.

Sedm posil. To je bilance fotbalové Sigmy za zimní přestupové období. Nejnovější akvizicí je český útočník Václav Sejk, který přichází z nizozemského Heerenveenu. Olomoucký celek transfer oznámil v...

19. ledna 2026

Lidi v Zábřehu děsil neurvalec v modré bundě s kapucí, skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Potkat muže v modré bundě s kapucí na hlavě znamenal především pro mladé dívky, nezletilce a seniory ze Zábřehu na Šumpersku v posledních týdnech traumatizující zážitek. Muž na náhodně vybrané...

19. ledna 2026  12:48

Centrum pomáhající závislým vykradli. Zmizely i peníze klientů, není na provoz

ilustrační snímek

P-centrum v Olomouci už přes třicet let pomáhá s léčbou závislostí, s péčí o děti či v oblasti prevence. Během vánočních svátků někdo vykradl jeho sídlo poblíž centra města. Zloději si odnesli trezor...

19. ledna 2026  10:23,  aktualizováno  10:57

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Porod do vody? Mírní bolest. Přerovská porodnice nabízí novinku

Přerovská nemocnice AGEL nově nabízí možnost porodu do vody. (16. ledna 2026)

Porodnice v přerovské nemocnici AGEL rozšiřuje své služby o možnost porodu do vody. Nově pořízený porodní bazének umožní ženám podle nemocnice prožít porod přirozeným, šetrným a uvolněnějším...

18. ledna 2026  7:38

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize je čeká play off o postup do osmifinále, ve kterém vyzvou Lausanne. Kdy se Sigma se švýcarským týmem střetne i další...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  18. 1.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.