Mág designu sází na burzu práce, zaměstnanci musejí zvládat čtyři profese

Ondřej Zuntych
  9:38
Majitel přerovské společnosti JAP Future Petr Paksi se stal vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2025 Olomouckého kraje. Jeho firma zaměřená na interiérový design zaujala svou unikátní burzou práce. Zaměstnanci musejí ovládat čtyři profese a mít na ně kvalifikaci, mistři si každý dne vybírají, koho pro daný úkol využijí.
Fotogalerie

Majitel společnosti JAP Future Petr Paksi se stal podnikatelem roku 2025 v Olomouckém kraji. (24. února 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Odbornou porotu Petr Paksi oslovil svou odvahou a vizí, díky nimž dokázal několikanásobně zvýšit hodnotu podniku a vybudovat z něj globálního hráče v oblasti prémiového interiérového designu.

Paksi nastoupil do přerovské firmy JAP Future před pětadvaceti lety jako výkonný ředitel. Hodnotu podniku postupně zdesetinásobil a v roce 2018 se stal jeho většinovým vlastníkem.

Dnes produkty společnosti, mezi které patří například kovové půdní schody či stavební pouzdra pro zasouvací dveře, nacházejí uplatnění v nejmodernějších stavbách po celém světě. Lákají náročné zákazníky, kteří oceňují kvalitu a nadčasový design se smyslem pro funkčnost i detail.

Majitel společnosti JAP Future Petr Paksi se stal podnikatelem roku 2025 v Olomouckém kraji. (24. února 2026)

Společnost staví na vlastních inovacích chráněných evropskými patenty a na úzké spolupráci s architekty.

Paksi se podle svých slov v podnikání inspiruje odkazem Tomáše Bati a klade důraz na důvěru u klientů i zaměstnanců. Aktuálně připravuje firmu na předání synovi.

„Petr Paksi je ztělesněním moderního baťovského podnikání. Na porotu zapůsobilo, jak dokázal v přerovské firmě rozpoznat skrytý potenciál a systematickou prací z ní vytvořit výrobce, jehož design a kvalita mají skvělou pověst i na světové scéně. Jeho důraz na funkčnost, inovace, chráněné patenty a především na předávání hodnot další generaci přesně odpovídá tomu, co soutěž EY Podnikatel roku oslavuje,“ vyzdvihla vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.

Paksi s kolegy ve firmě zavedl originální koncept, kterému říkají burza práce. „Jde o multifunkčnost, kdy každý zaměstnanec musí zvládat tři nebo čtyři profese a udržovat si pro ně kvalifikace, abychom ho mohli kdykoliv použít. Mistři chodí každý den, pokud nemají pro všechny své lidi práci, a nabízí ji. Další mistři si berou toho, kdo jim přesně vyhovuje. Udržujeme tím kvalifikaci po celý rok,“ přiblížil vítěz.

„Podnikat dnes není jednoduché. O to více si cením všech lidí, kteří do toho jdou. Bez podnikatelů by společnost nefungovala. Chci jim za jejich práci moc poděkovat, ať už jde o drobné živnostníky, střední firmy nebo velké společnosti,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

JAP Future letos slaví 35 let od založení. Firma vyváží do více než pěti desítek států a má asi 170 zaměstnanců. V některých výrobcích patří podle majitele mezi nejlepší na světě.

Majitel společnosti JAP Future Petr Paksi se stal podnikatelem roku 2025 v Olomouckém kraji. (24. února 2026)


„Žádné podnikání se neobejde bez rizika. Jsem moc rád, že ti, kteří se soutěže EY Podnikatel roku zúčastnili, do rizika šli, proměnili ho v úspěch a motivovali další lidi. Moc si jejich práce i přístupu vážím,“ sdělil náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro strategický rozvoj a IT Pavel Jelínek (SPD).

Hlavní ceny rozdají pořadatelé 3. března na galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu. Celorepublikový vítěz pojede reprezentovat Česko na světové finále v Monaku.

