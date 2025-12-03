Péťa není monstrum, jen dítě ve velkém těle, říká tatínek autisty z dokumentu

Petr Jochec z Moravičan se stará o dospělého syna postiženého těžkým autismem. | foto: Lenka Muzikantová, MF DNES

Lenka Muzikantová
  20:00
Ve dveřích mě Petr Jochec starší vítá ještě s nemocničním náramkem na ruce, má ostříhané vlasy a výrazně zhubl. Hlavní hrdina strhujícího časosběrného dokumentu Co s Péťou?, který nedávno odvysílala Česká televize, je po léčbě kýly a zánětu v těle znovu plný elánu. Bude ho potřebovat, protože se stará o devatenáctiletého syna s těžkým autismem.

„Jsem nyní o padesát kilogramů lehčí a cítím se díky tomu výborně. Při práci na zahradě se nepotím, nezadýchávám se a mám víc sil i energie. Dělám to hlavně kvůli Péťovi, abych mu tu co nejdéle vydržel,“ hlásí dobře naladěný muž z Moravičan na Šumpersku.

Příběh devatenáctiletého mladíka s těžkým autismem a jeho tatínka, který po smrti manželky na všechno zůstal sám, dojal po celém Česku mnoho lidí.

Je krásné, jak mi projevuje lásku, utírá slzy, když je mi smutno. Sedne mi na klín, podívá se na mě těma nádhernýma očima a jako by říkal: „Tati, nezlob se na mě.“

Péťa není monstrum, jen dítě ve velkém těle, říká tatínek autisty z dokumentu

